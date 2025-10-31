La reina emérita de España estará en Ibiza el 6 de noviembre: este es el motivo
El acto se celebrará en el Recinto Ferial de Ibiza
La Reina Emérita Doña Sofía estará en Ibiza el próximo jueves, 6 de noviembre, donde presidirá la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer de la Ceafa (Confederación Española de Alzhéimer) y del XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer.
El acto se celebrará en el Recinto Ferial de Ibiza.
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza
- El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària
- El Cine Torres volverá a abrir sus puertas: el Consell de Ibiza lo compra para convertirlo en espacio cultural de Ibiza