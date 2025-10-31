Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reina emérita de España estará en Ibiza el 6 de noviembre: este es el motivo

El acto se celebrará en el Recinto Ferial de Ibiza

La Reina Doña Sofía durante un evento en Palma.

La Reina Doña Sofía durante un evento en Palma. / Raúl Terrel / Europa Press

Redacción Ibiza

La Reina Emérita Doña Sofía estará en Ibiza el próximo jueves, 6 de noviembre, donde presidirá la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer de la Ceafa (Confederación Española de Alzhéimer) y del XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer.

