La reina emérita de España estará en Ibiza el 6 de noviembre: este es el motivo

La Reina Emérita Doña Sofía estará en Ibiza el próximo jueves, 6 de noviembre, donde presidirá la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer de la Ceafa (Confederación Española de Alzhéimer) y del XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer.

El acto se celebrará en el Recinto Ferial de Ibiza.