“El problema no son los gatos, sino el abandono”: las protectoras de Ibiza responden a los cazadores

El colectivo de protectoras felinas de la isla de Ibiza ha emitido un comunicado en el que responde a las declaraciones recientes contra la gestión de los gatos comunitarios y la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

Las entidades recuerdan que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales reconoce expresamente la figura del gato comunitario y establece que su control corresponde a las administraciones públicas, que deben aplicar programas éticos de esterilización, identificación y retorno. “El método CER no es una ocurrencia ni una moda: es una obligación legal, avalada por la ciencia, la experiencia y la ética”, señalan las asociaciones, que denuncian que el verdadero origen del problema “no está en quienes gestionan las colonias, sino en la tenencia irresponsable y el abandono por parte de particulares”.

Las protectoras subrayan que su labor no consiste en liberar gatos ni crear colonias, sino en gestionar las poblaciones ya existentes, aplicando protocolos de control sanitario y esterilización con el objetivo de reducir el número de animales y mejorar la convivencia con las personas.

En el municipio de Sant Josep, apuntan, la administración “no está identificando ni esterilizando gatos comunitarios, incumpliendo su deber legal”, lo que obliga a las asociaciones y voluntarias a asumir una responsabilidad “que corresponde a los poderes públicos”.

Asimismo, denuncian la falta de respuesta y coordinación por parte de algunas instituciones, lo que deja a las gestoras “en situación de vulnerabilidad” y genera malentendidos que podrían evitarse con protocolos y censos actualizados.

El colectivo rechaza tajantemente las afirmaciones de la Federación Balear de Caza y la Sociedad de Cazadores de San José de que el método CER sea ilegal y recuerda que las directrices del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lo reconocen como “la única herramienta eficaz y ética” para el control poblacional felino.

También destacan que los gatos comunitarios “no cazan como los humanos, dependen del alimento proporcionado por quienes los cuidan”, y advierten de que abandonarlos o negarles comida es cruel y contrario al espíritu de la ley.

En materia de salud pública, las protectoras aseguran que los gatos comunitarios “no representan un riesgo sanitario relevante” cuando se gestionan adecuadamente y alertan de que los problemas surgen cuando se obstaculiza su control o esterilización.

Por todo ello, el colectivo exige a las administraciones que implementen programas CER efectivos, censos actualizados y que asuman su obligación como responsables directas del bienestar de los gatos comunitarios.

“La gestión ética de estos animales no es un lujo ni una ideología: es una responsabilidad pública, una obligación legal y una oportunidad educativa para construir una Ibiza más respetuosa, saludable y solidaria”, concluye el comunicado