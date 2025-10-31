La Policía de Sant Josep advierte a las familias para este Halloween
Los agentes recuerdan que este día no puede convertirse en una excusa para causar daños
La Policía Local de Sant Josep ha lanzado un mensaje de concienciación dirigido a las familias y a los más jóvenes con motivo de la celebración de Halloween, una de las noches más esperadas del año. Con un tono cercano y humorístico, los agentes recuerdan que la diversión no está reñida con el respeto y la convivencia.
“Nos encanta ver a los peques disfrazados, cargados de caramelos y con ganas de divertirse”, señala la Policía, que anima a disfrutar de la jornada con responsabilidad. No obstante, advierte que Halloween no puede convertirse en una excusa para causar daños o cometer actos vandálicos.
El cuerpo municipal recuerda que pintadas, lanzamiento de huevos o petardos a casas o vehículos, y el deslucimiento de bienes son conductas sancionables. “La fiesta puede ser divertida sin molestar ni dañar a los demás”, remarcan los agentes.
Por ello, la Policía Local pide la colaboración de los padres y madres para que esta noche transcurra con seguridad y buen ambiente: “Ayudadnos a que sea una noche segura para todos. No queremos ser el coco de la fiesta”.
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza
- El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària
- El Cine Torres volverá a abrir sus puertas: el Consell de Ibiza lo compra para convertirlo en espacio cultural de Ibiza