La Policía de Sant Josep advierte a las familias para este Halloween

La Policía Local de Sant Josep ha lanzado un mensaje de concienciación dirigido a las familias y a los más jóvenes con motivo de la celebración de Halloween, una de las noches más esperadas del año. Con un tono cercano y humorístico, los agentes recuerdan que la diversión no está reñida con el respeto y la convivencia.

“Nos encanta ver a los peques disfrazados, cargados de caramelos y con ganas de divertirse”, señala la Policía, que anima a disfrutar de la jornada con responsabilidad. No obstante, advierte que Halloween no puede convertirse en una excusa para causar daños o cometer actos vandálicos.

El cuerpo municipal recuerda que pintadas, lanzamiento de huevos o petardos a casas o vehículos, y el deslucimiento de bienes son conductas sancionables. “La fiesta puede ser divertida sin molestar ni dañar a los demás”, remarcan los agentes.

Por ello, la Policía Local pide la colaboración de los padres y madres para que esta noche transcurra con seguridad y buen ambiente: “Ayudadnos a que sea una noche segura para todos. No queremos ser el coco de la fiesta”.