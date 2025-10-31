Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía de Sant Josep advierte a las familias para este Halloween

Los agentes recuerdan que este día no puede convertirse en una excusa para causar daños

Dos zombies en una edición del Survival Zombie en Ibiza

Dos zombies en una edición del Survival Zombie en Ibiza

La Policía Local de Sant Josep ha lanzado un mensaje de concienciación dirigido a las familias y a los más jóvenes con motivo de la celebración de Halloween, una de las noches más esperadas del año. Con un tono cercano y humorístico, los agentes recuerdan que la diversión no está reñida con el respeto y la convivencia.

Nos encanta ver a los peques disfrazados, cargados de caramelos y con ganas de divertirse”, señala la Policía, que anima a disfrutar de la jornada con responsabilidad. No obstante, advierte que Halloween no puede convertirse en una excusa para causar daños o cometer actos vandálicos.

El cuerpo municipal recuerda que pintadas, lanzamiento de huevos o petardos a casas o vehículos, y el deslucimiento de bienes son conductas sancionables. “La fiesta puede ser divertida sin molestar ni dañar a los demás”, remarcan los agentes.

Por ello, la Policía Local pide la colaboración de los padres y madres para que esta noche transcurra con seguridad y buen ambiente: “Ayudadnos a que sea una noche segura para todos. No queremos ser el coco de la fiesta”.

TEMAS

