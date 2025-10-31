Polémica en Sant Antoni por una licencia de taxi otorgada a un condenado por delitos sexuales

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni ha denunciado la falta de explicaciones del equipo de gobierno de Marcos Serra tras la concesión de una licencia estacional de taxi a un hombre con tres sentencias firmes por agresión sexual, pese a que las bases del propio Ayuntamiento establecen que ningún aspirante puede tener antecedentes penales.

Según el PSOE, el Consistorio tenía constancia desde hace meses de las condenas del conductor y, aun así, no ha tomado medidas para retirarle el permiso, permitiéndole continuar en un servicio público de contacto directo con la ciudadanía y con el turismo.

La concejala socialista Neus Marí ha calificado los hechos como “de extrema gravedad”, asegurando que “ponen en riesgo la seguridad y la confianza de las mujeres del municipio y de todas las personas usuarias del servicio de taxi”.

“El gobierno municipal de Marcos Serra es plenamente conocedor del caso desde hace tiempo y no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que supone un incumplimiento flagrante de las bases de la convocatoria para obtener una licencia de taxi”, ha añadido Marí.

La edil considera inadmisible que una persona condenada por agresión sexual haya recibido una licencia municipal, lo que a su juicio constituye “una grave negligencia institucional y una falta absoluta de sensibilidad hacia las víctimas de violencia machista”.

El Partido Socialista reclama que el Ayuntamiento revise los protocolos de concesión de licencias y renovación del carné municipal de conductor de taxi con el objetivo de garantizar que ninguna persona con antecedentes penales, especialmente por delitos sexuales, pueda ejercer en servicios públicos.