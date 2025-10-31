Pleno del Consell de Ibiza: El PP acusa al PSOE de ejercer de "abogado de las navieras"

Durante el pleno del Consell de Ibiza se debatió sobre un par de recursos de alzada de las navieras contra la Ley de control de la afluencia de vehículos. El conseller socialista Víctor Torres apuntó que esos recursos son consecuencia de haber actuado desde el Consell de forma "unilateral, sin transparencia y deslealtad", esto último por haber presentado "una propuesta de regulación improvisada y jurídicamente insegura, sin reuniones y sin haber informado a los grupos políticos".

La ley ha quedado, a su juicio, reducida a "una operación de maquillaje político, a una farsa": "Sin cámaras ni vigilancia efectiva, ha quedado más en una recomendación que en una obligación". Defendió, además, a las navieras por haber quedado "inmersas en la confusión, lo que ha generado incerteza en su gestión". Cree que "el problema no es la ley, sino su aplicación chapucera". También Óscar Rodríguez (UP) considera que "los litigios con las navieras se podrían haber atenuado; se podrían haber hecho mejor las cosas".

"Se llegará a un acuerdo"

Pero Mariano Juan, conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, está convencido de haber actuado correctamente ("hacer cumplir la ley es nuestro deber"), reiteró que "se intentó llegar a un consenso, pero para eso hay que querer llegar a ese consenso", y fue muy duro con Torres: "No me diga lo que dicen las compañías. No haga de abogado de las navieras. No pensaba que vendría aquí para defenderlas". Juan estima, no obstante, que con los datos definitivos, se llegará a un acuerdo con las compañías.

En la sesión, y a raíz de una pregunta de los socialistas, se pudieron conocer datos concretos sobre los resultados de esa ley este verano. Se han tramitado 26 denuncias contra rent a car que han incumplido el cupo. Las sanciones son de 4.000 euros por cada incumplimiento. Ha habido, además, 20 inmovilizaciones de vehículos y 34 denuncias contra caravanas (las multas en este caso son de 30.000 euros). Y se han registrado 1,2 millones de matrículas, que gracias a un acuerdo alcanzado hace 10 días, podrán cotejarse con la base de datos de la dirección general de Tráfico.

Más financiación para los autobuses gratuitos en 2026

También se dio el visto bueno, con los votos a favor del PP, a la moción de Unidad Podemos para la gratuidad del transporte público en autobús en 2026 y para impulsar una financiación estable que permita consolidar esta medida de manera permanente. Los populares, por boca de Mariano Juan, recordaron que, en realidad, "la gratuidad no existe". Cuesta dinero: concretamente, 2,2 millones pagó el Consell en 2024.

En 2025, la cuenta asciende a un total de siete millones de euros, a pagar por la institución insular y por el Estado. Y la nueva contrata costará más de 10 millones de euros al año. El Gobierno paga la parte más sustancial, pero se hace de rogar: "De 2025 no ha pagado ni sabemos aún qué cantidad nos dará".

Por ello, el Consell "está adelantando" sus siete millones de euros, lo cual "tensa mucho" sus cuentas de la institución, al provocar "un problema de regla fiscal". Juan reclama una financiación más justa para Ibiza: "El Govern deberá mover ficha en esta cuestión", dijo, si bien adelantó que, probablemente, habrá esa "financiación extra" del Ejecutivo balear.