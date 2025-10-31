Las Pitiusas pierden dinamismo en 2024
La economía de Ibiza y Formentera crece un 3,3% en 2024
El dinamismo de la economía de Ibiza y Formentera empieza a tocar techo. Así lo muestra la Memoria de 2024 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, presentado este jueves. El PIB de las Pitiusas creció un 3,3%, por debajo del 4,4 que experimentó Mallorca. "Esto es un cambio con respecto a años anteriores, ya que tradicionalmente Ibiza ha sido la isla más dinámica de las Baleares, e implica ver cómo los problemas de limitación que tienen que ver con la sostenibilidad se empiezan a notar por primera vez en esta isla", explica Antoni Alcover, secretario general del CES.
