Pillado con más de 13.000 euros en drogas en Ibiza: está en la cárcel y afronta su expulsión de España

La Fiscalía pide cinco años de prisión y expulsión de España para un ciudadano marroquí de 47 años sorprendido en Santa Eulària con drogas valoradas en más de 13.000 euros. El juicio se celebrará el próximo miércoles a las 10 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

El acusado, que está en prisión provisional desde hace dos años, está acusado de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan y no causan grave daño a la salud.

Según el escrito de acusación de la fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 13.40 horas del 28 de octubre de 2023 en una calle de Santa Eulària. Agentes de la Guardia Civil sorprendieron al procesado en su vehículo con distintas sustancias, perfectamente individualizadas para su venta a terceros.

Concretamente, tenía en su poder 107,9 gramos de cocaína con una pureza del 73,4%, que iban distribuidos en 166 envoltorios plásticos y tenían un valor en el mercado ilícito de 10.537 euros. Además, portaba 419 gramos de hachís valorados en 2.810 euros. El valor total de las sustancias intervenidas ascendía a 13.347 euros. Los agentes también hallaron 1.815 euros en efectivo procedentes de la actividad delictiva.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía reclama al acusado el pago de una multa de 26.696 euros. En aplicación del artículo 89.1 del Código Penal, también se solicita la sustitución de la pena de prisión por expulsión del territorio español una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena.