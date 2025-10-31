Personal del Hospital Residencia de Cas Serres: "La falta de personal afecta a la atención que reciben los pacientes"

El personal del Hospital Residencia Asistida Cas Serres ha hecho pública una denuncia en la que alerta de la “grave situación laboral y asistencial” que atraviesa el centro, debido a una falta estructural de personal que afecta a prácticamente todos los servicios.

Según explican los trabajadores, la ausencia de sustituciones en bajas, jubilaciones, vacaciones o permisos ha generado una sobrecarga de trabajo constante, que repercute no solo en la salud del personal sino también en la calidad de la atención que reciben los pacientes.

“Llevamos tiempo sufriendo una falta estructural de personal en casi todos los ámbitos —médicos, enfermería, auxiliares de enfermería, supervisión, terapeutas ocupacionales, entre otros—. La situación nos está llevando al límite”, señalan.

Uno de los colectivos más afectados es el de limpieza. En un comunicado interno, al que ha tenido acceso este diario, el personal advierte de que desde el 23 de octubre de 2025 se ha producido una jubilación adicional en este servicio, que se suma a los días de permiso solicitados con antelación y a la reubicación de una plaza fija de estabilización para personas con discapacidad, que finalmente fue destinada a otro departamento.

"No se podrá suminitrar suficiente ropa" y "habrá habitaciones sin limpiar"

El escrito añade que, tras la decisión de no cubrir estos puestos por parte de la dirección y del Consell, el centro se enfrenta a jornadas en las que “no se podrá suministrar suficiente ropa para las plantas” y “habrá pasillos y habitaciones sin limpiar”, una situación que el personal considera insostenible.

A este problema se añade la preocupación por la presión que aseguran estar recibiendo algunos trabajadores, a quienes —según apuntan fuentes internas— se les habría propuesto firmar nuevos contratos con una empresa subcontratada, lo que implicaría renunciar a sus plazas fijas en el hospital residencia. “Esta medida sería inaceptable e injusta, supondría una pérdida de derechos laborales y de estabilidad para trabajadores que llevan años al servicio del sistema público”, señalan.

Ante este panorama, el personal del Hospital Residencia Asistida Cas Serres exige una revisión inmediata de la política de recursos humanos, la cobertura de todas las plazas vacantes y la garantía de condiciones laborales dignas. “La sanidad pública no puede sostenerse sobre el sacrificio y el agotamiento de sus trabajadores”, remarcan.

Los profesionales hacen un llamamiento a los responsables políticos y a la administración competente para que actúen con urgencia y adopten medidas que reviertan esta situación, “en defensa no solo de los trabajadores, sino también de la calidad asistencial que merece la ciudadanía”.