El álbum
Pacientes del Hospital de Día y usuarios de Apfem visitan la exposición ‘Pintures’
Varios pacientes del Hospital de Día de Can Misses y un grupo de Apfem visitaron ayer la exposición ‘Pintures’ de Diana Bustamante en el Club Diario de Ibiza. Tras el recorrido guiado por las obras de la artista, este grupo, de unas 30 personas, visitó las instalaciones de Diario de Ibiza, donde conocieron de cerca cómo se hace un periódico y cómo trabajan los redactores.
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
Motivación y más profesionales de la salud, algunas claves para reducir el absentismo
Contenido patrocinado - PIMEEF