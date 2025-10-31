Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Pacientes del Hospital de Día y usuarios de Apfem visitan la exposición ‘Pintures’

Pacientes del Hospital de Día y usuarios de Apfem visitan la exposición ‘Pintures’ | S. A.

Pacientes del Hospital de Día y usuarios de Apfem visitan la exposición ‘Pintures’ | S. A.

Redacción Ibiza

Varios pacientes del Hospital de Día de Can Misses y un grupo de Apfem visitaron ayer la exposición ‘Pintures’ de Diana Bustamante en el Club Diario de Ibiza. Tras el recorrido guiado por las obras de la artista, este grupo, de unas 30 personas, visitó las instalaciones de Diario de Ibiza, donde conocieron de cerca cómo se hace un periódico y cómo trabajan los redactores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents