Motivación y más profesionales de la salud, algunas claves para reducir el absentismo

Que un trabajador falte a su puesto de trabajo tanto por una causa justificada como por otro motivo supone un perjuicio para las empresas y para sus compañeros, que ven como tienen que ajustar o asumir labores extra.

Ponentes de la redonda sobre salud, prevención y marco legal ante el absentismo laboral.

Este fue el eje de la jornada ‘El desafío del absentismo laboral: una visión compartida’ organizada por la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef), en colaboración con el Govern Balear y el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), que se celebró en el Club Diario de Ibiza el martes 28 de octubre.

Los agentes sociales debatieron sobre absentismo, un reto compartido. |

Durante la jornada se pusieron sobre la mesa temas que preocupan a los empresarios, administración y sindicatos, como la necesidad de agilizar los trámites de las bajas por incapacidad temporal (IT), la importancia de generar un buen ambiente laboral, la conveniencia de contar con más médicos, psicólogos en el ámbito sanitario y laboral o el reconocimiento profesional de los trabajadores, entre otros .

Uno de los asuntos que despertó gran interés fue la lentitud de trámites con motivo de bajas por incapacidad temporal (IT) ya que en muchas ocasiones un trabajador tarda una semana en obtener una cita con su médico de cabecera y una vez que está de baja las revisiones se producen cada 30 ó 35 días debido, entre otras causas, a la sobresaturación de los médicos de Atención Primaria.

Una de las soluciones para agilizar la gestión de las bajas y descongestionar el sistema público de salud que apuntó Óscar Jesús Paz, director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), dependiente del Govern, es recurrir a las mutuas para que realicen pruebas diagnósticas relacionadas con trastornos musculoesqueléticos de origen traumatológico. Esta solución, ya cuenta con un convenio firmado entre la conselleria de Salud y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Por otro lado, Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, alertó del crecimiento del absentismo sin causa justificada algo que en el caso de las pequeñas empresas dificulta poder repartir el trabajo entre el resto de los trabajadores.

Respecto al buen ambiente laboral como herramienta para motivar a los trabajadores, Rebeca Arjona, directora de Recursos Humanos, expuso que «no se trata de castigar el absentismo, sino de construir compromiso» y enumeró algunas posibles soluciones como: flexibilidad horaria y conciliación; programas de salud y bienestar; beneficios sociales como convenios con gimnasios o tiques de restaurante; gestión del clima laboral con formación en liderazgo o protocolos de reincorporación tras una baja; reconocimientos e incentivos. En la misma línea, José María Peiró, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y catedrático emérito de la Universidad de Valencia incidió en que «las empresas deben trabajar para dar calidad al puesto de trabajo en un entorno saludable».

Los representantes sindicales de CCOO y UGT Ana López y Diego Ruiz coincidieron en la prevención en salud laboral y en la diferencia entre bajas por incapacidad, que no se puede denominar absentismo, y en las ausencias sin motivo.

La jornada también puso de manifiesto que en Baleares la tasa de absentismo 2024 fue del 5,7%, por debajo de la media nacional (situada en el 6,7%), aunque la tendencia es al alza respecto al año anterior. Por su parte, José María Peiró añadió que «España lidera el absentismo por IT en Europa, su incremento y sus costes», superada solo por Francia. «En Baleares, sobre el total de jornadas potenciales, el absentismo pasó del 3,9% en 2018 al 5% en 2023».

Pimeef