La falta de entendimiento entre el Consell de Formentera y el Govern balear que mantiene la situación de los quioscos del litoral de la isla en el mismo punto del año pasado, y se ven abocados a desmontar en invierno o ser sancionados. El Consell pidió al Govern la modificación de la normativa para que no se tengan que retirar, pero el Ejecutivo balear dice ahora que deben solicitarlo al Ministerio.

Llama la atención

El estado en que se encuentra el Centro de Interpretación de sa Caleta solo seis meses después de su apertura. No funcionan los QR para descargar la app, la información en varios puntos es escasa, la señal de internet no llega al interior del recinto, los túneles están cerrados, los cañones ya tienen óxido... El Consell va a cerrar el recinto este invierno para intentar solucionar todos estos problemas.

El demoledor informe del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation, que afirma que la aviación y, concretamente los jets privados, son ya la mayor fuente de emisión de CO2 en Eivissa, después de que se haya duplicado su consumo. No es el único dato alarmante, el estudio alerta de una fuerte caída de la producción agraria que pone en riesgo la soberanía alimentaria de la isla.