IbizaPreservation plantará 1.000 árboles frutales en Ibiza y Formentera

IbizaPreservation lanza una nueva convocatoria del proyecto ‘Eivissa i Formentera Sembren Futur’, que tiene como objetivo fomentar “una agricultura más sostenible y resiliente a través de la plantación de árboles frutales adaptados al entorno mediterráneo”, explican desde la fundación ambiental.

Esta nueva edición incluye tanto a fincas agrícolas de Ibiza como de Formentera y cuenta con un presupuesto total de 35.000 euros, un 67% más que la anterior, para cubrir la plantación de hasta 1.000 árboles frutales. “Cada finca podrá solicitar ayudas para la plantación de entre 20 y 250 árboles frutales, con un importe de 35 euros por ejemplar, lo que se traduce en una financiación de entre 700 y 8.750 euros por finca”, explica Jordi Salewski, coordinador del programa Ibiza y Formentera Producen.

Las plantaciones podrán realizarse entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de noviembre de 2026. Las personas beneficiarias deberán comprometerse a mantener los árboles durante un mínimo de cinco años.

Desde su lanzamiento en 2024, el programa ha financiado ya la plantación de 934 árboles frutales en 23 fincas de Ibiza. En su primera edición se destinaron 7.000 euros a 11 explotaciones, mientras que, en la segunda, en 2025, se invirtieron 21.000 euros para ampliar la ayuda a 12 fincas más. Además, también en este 2025, IbizaPreservation ha contribuido a la financiación de plantación de más de 400 frutales en Formentera en el marco del proyecto 'Living Formentera' del que forma parte junto con otras entidades ambientales.

“El crecimiento de este proyecto demuestra que existe un interés real por recuperar el valor productivo del campo y hacerlo más fuerte frente a los efectos del cambio climático”, destaca Salewski, quien añade: “Con la ampliación del presupuesto y la incorporación de Formentera, desde IbizaPreservation queremos facilitar que más personas agricultoras accedan a estas ayudas, reduciendo los costes iniciales de plantación y fomentando así una agricultura más diversa, viable y adaptada al entorno”.

Por su parte, Inma Saranova, directora de IbizaPreservation ha recordado los datos del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza que ponen de manifiesto que pase al aumento de la superficie agrícola útil, “ha habido una dramática disminución de la producción, lo que implica poner el foco en mejorar este aspecto en un contexto de crisis climática”.

Una mujer plantando un árbol / Luana Failla

¿Cómo unirse a la convocatoria?

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través de ibizaproduce.org. La convocatoria está dirigida a explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias (RIA) de Ibiza o Formentera que dispongan de espacio para plantar al menos 20 árboles. Está abierta hasta el 14 de noviembre de 2025.

Las solicitudes las evaluarár una comisión técnica formada por personal de IbizaPreservation y personas expertas invitadas. Tendrán prioridad aquellas fincas que incorporen variedades locales o adaptadas al cambio climático, utilicen técnicas como la agroforestería o la línea clave, y participen en prácticas agroambientales que favorezcan la biodiversidad, el ahorro de agua o la absorción de CO₂. También se valorará positivamente la participación en el proyecto piloto de conservación de la lagartija pitiusa, mediante la instalación de trampas para el control de serpientes invasoras.

Entre las especies frutales recomendadas se incluyen algarrobos, higueras, almendros, olivos, cítricos, albaricoqueros, ciruelos, manzanos, cerezos, caquis y membrilleros, todas seleccionadas por su valor productivo y su buena adaptación al clima mediterráneo.

Con esta nueva convocatoria, IbizaPreservation consolida su apoyo al sector primario como “pilar esencial para la conservación ambiental de las islas”.