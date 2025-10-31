Ibiza y Rosalía en un 'sketch' de 'Polònia'

La cantante Rosalía ha sido la gran protagonista de la actualidad musical de las últimas semanas por el lanzamiento de su último disco, 'LUX', en las calles de Madrid. Con una escena de 'monja a la fuga' colapsó el centro de la capital y desató la locura entre sus seguidores.

Ahora, muchos programas de humor han querido estirar el chicle, como el programa de 'Polònia', de TV3, en el que una de las actrices interprera a la cantante y lanzan una referencia a modo de chiste sobre Ibiza.

En uno de los gags teatralizan una escena en la que una posible figura famosa catalana que actúa en castellano y "lo peta" en Madrid acudiría al programa. De golpe, aparece la actriz Alba Munuera, que interpreta en este caso a Rosalía, a la que cada vez que habla le hacen un analisis para interpretar un mensaje oculto sobre su disco.

En un momento dado del 'sketch', la protagonista comenta "el disco saldrá el 7 de noviembre y se llamará 'LUX', no hay más pistas". El resto de personajes, que interpretan a los fans, intuyen que es otra de las estrategias de la cantante y desglosan las palabras, a lo que el resultado acaba siendo un guiño a Ibiza: "Delit d'ànimes, ves i bronzeja't. Ves i bronzejat, està parlant d'Eivissa!".

La estrella catalana deja claro su peso en la industria tras el lanzamiento de 'LUX', que será el cuarto disco de estudio, tras 'Los ángeles' (2017), 'El mal querer' (2018) y 'Motomami' (2022).