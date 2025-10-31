Ibiza reivindica la memoria de sus difuntos más célebres

Desde que el Ayuntamiento de Ibiza puso en marcha en 2024 el proyecto de musealización ‘El silenci del record’, visitar el Cementiri Vell de Vila es como asomarse a cachitos de la historia del municipio a través de sus moradores más ilustres. Esa es la sensación que se llevan a casa muchos de los que participan este jueves en el acto convocado por el Consistorio para presentar las diez nuevas placas conmemorativas que ha dedicado a personalidades del siglo XIX y XX que tuvieron relevancia en el municipio, que se suman a las 61 que se instalaron el año pasado.

En esta ocasión, los difuntos distinguidos son Carles Roman Ferrer, arqueólogo, periodista y político; Abel Matutes Torres, empresario naviero y banquero; Josep Verdera Ramón, alcalde de Vila a finales del XIX; Josep Costa Ramon, abogado y escritor; Bartomeu Marí Marí, doctor en farmacia, profesor y empresario; Julià Verdera Torres, empresario turístico; Francesc Bonet Redolat, delegado del Gobierno en las Pitiusas entre 1984 y 1996; Salvador Mena Vivern, militar; Victorí Planells Roig, músico, compositor y profesor; y Joan Planells Tur, Bassetes, tendero y vendedor de tabaco de pota.

Enumera sus nombres el alcalde de Vila, Rafael Triguero, a las puertas del cementerio, antes de invitar a familiares, amigos y conocidos de los homenajeados a entrar en el recinto. «Con este acto queremos reconocer a diez personas que aportaron mucho a Vila. Es de justicia que su memoria quede para siempre en este espacio de paz, donde los podemos recordar con gratitud y respeto», afirma, flanqueado por el concejal responsable de la iniciativa, Manuel Jiménez, y la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera (Aheif), Fanny Tur.

Homenaje con Morricone

Junto a ellos están también el edil de Fiestas, Participación Ciudadana y Barrios, Francisco Torres Haro, y la concejala socialista en la oposición Carmen Boned, hija de una de las personalidades a las que se rinde tributo, el político Francesc Bonet, que, entre otras cosas, fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular en las Pitiusas.

Actuación de Carlos Vesperinas e Isabel Albaladejo. / Marcelo Sastre

Tras la breve intervención de Triguero, el evento continúa dentro del camposanto. Al cruzar el umbral, los asistentes reciben claveles blancos.

La comitiva se detiene a escuchar al violonchelista Carlos Vesperinas y a la soprano Isabel Albaladejo, que protagonizan uno de los momentos más emotivos del homenaje. Su interpretación del tema de Ennio Morricone ‘El oboe de Gabriel’, de la banda sonora de la película ‘La Misión’, arranca las lágrimas de algunos de los presentes, que ya tienen las emociones a flor de piel por todo lo que significa para ellos este reconocimiento.

«Un gesto maravilloso»

«Me parece una iniciativa preciosa y me pregunto cómo no se ha hecho antes», comenta Blanca Llobet, sobrina nieta de Carlos Roman Ferrer, mientras observa la placa de su tío abuelo, en la que se incluyen unos apuntes biográficos y sus méritos más relevantes. «Hay un fallo en la fecha de fallecimiento, él murió en 1939, con apenas 52 años, pero ya me han dicho que lo corregirán», comenta antes de destacar algunos de los hitos de la carrera de este «hombre polifacético, clave en la historia de la isla», que fue director del Museo Arqueológico de Ibiza y el primer técnico en dirigir excavaciones de manera científica en la isla. Además, destaca Llobet, «donó los terrenos donde se construyó el Museo Monográfico de Puig des Molins».

El acto conmueve y también despierta recuerdos en los familiares de los homenajeados. Los dos únicos nietos que quedan con vida de Joan Planells Tur, los hermanos Juan Antonio y María Luisa Torres Planells, rememoran algunos de los episodios compartidos con el que fue «el promotor en Ibiza de la colombofilia como deporte». «Vivió con nosotros toda la vida, el palomar lo tenía en el tejado del edificio en el que residíamos en la plaza del Parque», explican, «muy contentos» de que el Consistorio le haya dedicado una placa a su abuelo.

«Me parece un gesto muy bonito por parte del Ayuntamiento de Ibiza que se haga este reconocimiento, no solo por mi padre, sino por todos los ibicencos ilustres que descansan aquí», señala Damià Verdera, hijo de Julià Verdera Torres, que dirigió dos de los establecimientos más emblemáticos de la isla, el hotel Figueretes y el Ibiza Playa. Como reza en la placa, también fue copropietario de la librería más antigua de Vila, Can Verdera, y presidente del club de fútbol Sociedad Deportiva Ibiza.

Entre los asistentes hay varios familiares de otra de las personalidades distinguidas este año, Josep Costa Ramon, el primer ibicenco adscrito al Col·legi d’Advocats de Balears y uno de los cofundadores del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE). «Fue un especialista en derecho foral ibicenco», destacan Clotilde Costa Viñas y Clotilde Costa Ribas, hija y sobrina de este abogado y escritor. No es la única personalidad ilustre en esta familia. Costa Viñas señala otras dos placas ubicadas al lado, la de Josep Costa Roig, el primer médico municipal de Vila; y la de Antoni Costa Ramon (hermano pequeño de Josep Costa Ramon e hijo de Josep Costa Roig), perito industrial, investigador y uno de los impulsores de la revista ‘Ibiza’.

No muy lejos de allí están Abel Matutes Tur y su hijo Pedro Matutes, nieto y bisnieto de Abel Matutes Torres, impulsor del Teatro Pereyra y creador de la primera fábrica de producción de energía eléctrica de Ibiza. Coinciden con el resto en que ‘El silenci del record’ «es una gran iniciativa». El porqué la aplauden lo argumenta el bisnieto: «Los cementerios son lugares de memoria y en Ibiza la estamos perdiendo, por eso es bueno recordar a toda la gente, de distintos ámbitos y condiciones, que yace aquí y que ha sido importantes en la historia local».