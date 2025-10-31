Ibiza recibió menos turistas en 2024, aunque con estancias más largas

Ibiza recibió un 1% menos de turistas en 2024 que en el año anterior. Sin embargo, esto no repercutió en una menor actividad turística. "Cuando la tendencia en el resto de las islas es que la duración de las estancias sea menor, en Ibiza observamos que las estancias han sido más largas, con una media de seis días y medio", explica Antoni Alcover, secretario general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en la rueda de prensa de presentación de la Memoria de 2024.

Analizando las tarifas hoteleras, el municipio de Ibiza cuenta con uno los precios más elevados de las Baleares, con una media de 314 euros, solo por detrás de la localidad de Sóller, en Mallorca. La media nacional en España se sitúa en 120 euros, cifra bastante inferior a la media de los hoteles del municipio de Ibiza. "En cinco de los seis municipios de la isla, además, se duplica la media de España, con precios superiores a los 240 euros", explica Alcover. La media de precios de Baleares se sitúa en los 146 euros, y la siguiente comunidad autónoma con las tarifas más altas es Madrid, con una media de 137 euros.

También en cuanto el gasto medio de los turistas, Ibiza está por encima de la media de las Baleares, con un desembolso de 1.210 euros frente los 1.195 euros del conjunto del archipiélago. "Hay que señalar también que Ibiza recibió más turistas españoles que la media de las Baleares y que también tiene una mayor temporalidad. Mientras que en otras islas esto se ha ido reduciendo, en Ibiza el número de turistas en temporada baja se redujo un 5%", afirma Alcover.

El turismo en Ibiza supuso en 2024 el 17,5% del PIB de las Islas Baleares.