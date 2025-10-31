Ibiza niega diferencias en la limpieza entre barrios

Las quejas por el estado de las calles de Vila son una protesta recurrente entre los residentes del municipio, especialmente en los barrios. Sin embargo, el concejal de Gestión Ambiental y Limpieza del Ayuntamiento, Jordi Grivé Cardona, defendió este viernes que el servicio de limpieza municipal no distingue entre zonas, ya que “no hay barrios ni de primera categoría ni de segunda en Ibiza”.

Grivé presentó, en el Casal d’Igualtat, la campaña de concienciación ‘Ibiza es tu casa. Cuídala, no la ensucies’. En la rueda de prensa, el edil reclamó el compromiso conjunto de la ciudadanía: “Es responsabilidad de todos. Necesitamos la cooperación de la gente. Además, no solo hay que limpiar, hay que intentar previamente no ensuciar. El que más limpia es el que no ensucia”.

A pesar de defender un trato igualitario en todo el municipio, Grivé consideró que las actuaciones de limpieza pueden variar en función del barrio: “Hay barrios que necesitarán mantenimiento cinco días a la semana y otros quizá tres, ya que en unos se requerirá más trabajo que en otros. Eso sí, lo más importante es que estén todos limpios por igual”.

El concejal de Ibiza también hizo un breve balance sobre el estado de las vías públicas de Vila desde que el Partido Popular (PP) asumió el mandato a finales de mayo de 2023. Aunque han pasado más de dos años desde las últimas elecciones municipales, Grivé no se mostró del todo satisfecho con la evolución del saneamiento de las calles del municipio: “Los resultados no son todavía los que nos gustaría a estas alturas de mandato, pero tengo muy claro que se ha mejorado mucho desde nuestra llegada al Ayuntamiento”.

Son muchas las causas que explican la insalubridad de la vía pública. Eso sí, algunas, en el caso de Ibiza, son más problemáticas que otras. En este sentido, Grivé enumeró los “cinco puntos más problemáticos” detectados por el Consistorio: “Dejar los residuos fuera de los contenedores, depositar en la vía pública objetos voluminosos sin previo aviso, no recoger los excrementos de los perros y dejar chicles y colillas en el suelo”.

250 multas en lo que va de año en Vila

El concejal informó de que “en lo que va de 2025 se han registrado aproximadamente 250 multas por incumplir la ordenanza municipal de residuos”. Este tipo de infracciones se sancionan con multas “a partir de 2.000 euros”, según recordó Grivé. No obstante, no concretó el número de sanciones por cada tipo de infracción.

Aunque las multas son cuantiosas, las quejas por la suciedad que hay en la ciudad, especialmente en algunos puntos, no cesan. Por ello, y ante la evidencia de que las sanciones económicas son insuficientes, Grivé reconoció, un tanto frustrado, que “es un tema complicado”.

‘Ibiza es tu casa. Cuídala, no la ensucies’ es una iniciativa que nace porque “el problema de la limpieza en Ibiza es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía”.

La campaña de concienciación, impulsada por el Consistorio conjuntamente con la empresa concesionaria del servicio de limpieza del municipio, Valoriza, comenzó este mes de octubre y se prolongará hasta el próximo 7 de diciembre. Grivé afirmó que esta acción “no busca únicamente tener más recursos o más maquinaria; también es una forma de promover una actitud responsable y colaborativa para mantener la ciudad más limpia y agradable para todo el mundo”.

En el último pleno ordinario de Vila, celebrado el pasado jueves 30 de octubre, se aprobó la novena y última modificación posible del contrato de recogida de residuos y limpieza, adjudicado a la empresa Valoriza. Para Grivé, esta aprobación “representa un paso hacia adelante esencial para ajustar el servicio a la realidad actual del municipio, marcada por un crecimiento constante de la población y una mayor presión turística”.

En cuanto a la última modificación del contrato de recogida de residuos y limpieza con Valoriza, esta incluye, entre otras cosas, la incorporación de nueva maquinaria.

Acciones de la campaña de concienciación ciudadana

Las mejoras técnicas y organizativas se completan con una campaña de comunicación de carácter educativo y participativo bajo el lema ‘Ibiza es tu casa. Cuídala, no la ensucies’. Entre sus principales acciones destaca la creación de los 'Basureitors', un grupo de “superhéroes de la limpieza” que visitan los colegios para fomentar el civismo a través de juegos y talleres.

La iniciativa incluye también nueva señalización urbana, con más de 200 banderolas y carteles en puntos estratégicos, y la implicación del sector hostelero mediante manteles con mensajes de concienciación. Además, se han producido cinco vídeos sobre los comportamientos incívicos más habituales, que se difundirán en medios locales y redes sociales con un tono de humor.

El Ayuntamiento completa la campaña con la renovación de los adhesivos informativos de los contenedores y el envío de cartas a comunidades y asociaciones vecinales para explicar las novedades de la normativa y del sistema de recogida de enseres.