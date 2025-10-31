Ibiza mantiene la tradición para despedir a sus difuntos

A pesar de los cambios, una buena parte de las familias de Ibiza mantiene la tradición, el rito de siempre, a la hora de despedir a sus difuntos. En los últimos años ha crecido de manera destacada el número de incineraciones, pero por el momento no llegan a superar la cantidad de inhumaciones, y lo habitual continúa siendo que no se prescinda de la parte del velatorio. «El número de incineraciones va subiendo progresivamente desde que hay crematorio, pero no estamos dentro de los números que hemos visto a nivel nacional. En Ibiza la gente continúa siendo tradicional y hay muchas familias que siguen queriendo realizar enterramientos. Aquí estamos algo por debajo de otras poblaciones de España que se mueven en cantidades elevadas de cremaciones», afirma Ana Marí Ojeda, gerente de Pompas Fúnebres Ibiza.

Labores de mantenimiento en uno de los cementerios gestionados por Pompas. / POMPAS FÚNEBRES IBIZA.

Asimismo, Pompas asegura que la incineración, «lejos de alejar a las familias de los cementerios, ha consolidado los columbarios como espacios de memoria compartida». «Permite a las familias reunirse en un mismo lugar, incluso cuando hay miembros enterrados y otros incinerados», agrega Marí.

La funeraria Aurens ya informó este año, en su balance de 2024, que en aquel ejercicio realizó 480 incineraciones, que equivale al «48% del total de defunciones» de ese año en Eivissa y Formentera. «De los servicios que gestionamos en Pompas, hay alrededor de un 50% de incineraciones. No llega a la mitad», explica Marí por su parte, que también comenta que no se ha incrementado el número de personas que omiten la parte del velatorio.

Preparativos de Tots Sants

La responsable de Pompas añade, por otro lado, que en estos meses previos a Tots Sants la actividad en los cementerios se ha intensificado para tenerlo todo a punto: «Nosotros gestionamos los cementerios de dos municipios de la isla, Santa Eulària y Sant Joan [un total de 10 cementerios entre parroquiales y municipales], y los mantenemos todo el año, pero en septiembre y octubre se les da un repaso más profundo al pintar y arreglar desperfectos en las zonas comunes, incidir en los jardines...». Además, las familias se afanan a embellecer los nichos y tumbas, y «decoran con lo que consideren oportuno para tenerlo listo para Tots Sants».

Y, al margen de esta fecha señalada, ¿los extranjeros crean cambios de tendencia en los ritos y tradiciones en este ámbito? Marí responde que estos ciudadanos suelen optar mayoritariamente por la cremación, mientras que «la gente ibicenca continúa queriendo inhumar en sus nichos o sus capillas». En todo caso, también hay extranjeros que prefieren realizar la despedida de sus seres queridos en su lugar de origen. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los habitantes de Ibiza de religión musulmana. «La mayoría de ellos sí que deciden volver a su lugar de origen. No nos llegan muchos casos de gente de otras religiones».

Nuevo tanatorio en es Gorg

Preguntados por proyectos, desde Pompas prevén que en 2026 ya pueda estar lista una nueva instalación en es Gorg. «Será totalmente nueva y vamos a trasladar allí tanto los velatorios como las oficinas. Luego, todo lo que es la parte de nuestra operativa va a continuar en el tanatorio de Blanca Dona. Este cambio es para dar un mejor servicio a las familias», en palabras de Marí, que es de la tercera generación de esta empresa.

Entre los servicios que cobra Pompas se encuentran «recoger al difunto, ya sea en el domicilio, en el hospital, en la carretera o en cualquier otro lugar, recogerle, realizarle todas las prácticas necesarias para mantenerlo correctamente, vestirle, arreglar toda la documentación, hacer el velatorio, ir a la iglesia con el vehículo con cuerpo presente y luego ir al cementerio».

Marí confirma que estos servicios también han subido de precio en los últimos años: «Si mi proveedor sube los precios o hay que subir las nóminas a mis empleados, o si aumenta el coste de la gasolina o de todos los gastos fijos, tengo que ir soportándolo sobre mis servicios. Si no, llegaría un momento en el que no podría asumirlo». Al mismo tiempo, explica que han notado, a raíz del covid, que hay más personas con seguro de decesos. «Fue una circunstancia que hizo valorar más a las familias la necesidad de tener este tipo de seguros».