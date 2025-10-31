El concurso de escaparatismo Nit de Tots Sants de Ibiza ya tiene ganadores

La sala de cultura Sa Nostra acogió este jueves la entrega de galardones del II Concurso de Escaparatismo Nit de Tot Sants, un certamen en el que han participado alrededor de 50 comercios de toda la isla. La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, el Consell Insular, la conselleria de Empresa y los ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària, tiene como objetivo fomentar la creatividad, la innovación y la dinamización del pequeño comercio local.

Durante el acto, la secretaria general de la Cámara, Dolores Tur, destacó que este concurso “es la culminación de todo un año de trabajo centrado principalmente en la formación del pequeño comercio” y subrayó la importancia de iniciativas que impulsen la competitividad y la vida comercial de las calles de la isla.

El premio insular Nit de Tot Sants, dotado con 1.000 euros y otorgado por el Consell Insular, fue para Blowout Ibiza, que recibió el galardón de manos de Pepa Costa, directora general de Recursos Humanos y Promoción Empresarial.

Premios municipales

En el municipio de Ibiza, los galardones de 300 euros fueron para Los Catalanes, ganador del premio Nit de Tot Sants, y para Doctor Sorpresa, que obtuvo el reconocimiento a la Mejor Creatividad y Ambientación. Los premios fueron entregados por el concejal de Comercio, Álex Minchiotti.

El Ayuntamiento de Santa Eulària también otorgó dos premios de 300 euros cada uno: el Nit de Tot Sants fue para Carlin Ibiza y Formentera, mientras que el de Mejor Creatividad recayó en Juguetería Divertit. En representación del consistorio asistió el concejal de Fiestas, Miguel Tur.

En Sant Antoni, los comercios reconocidos fueron Amanita Kids, con el premio Nit de Tot Sants, y Uniformes de Casa, con el galardón a la Mejor Creatividad y Ambientación. Ambos premios fueron entregados por el regidor de Comercio, Miguel Tur.

Por su parte, la Cámara de Comercio otorgó dos premios Nit de Tot Sants, uno en cada isla: Supermercado Isla Bonita en Formentera y Art i Cuines en Ibiza ciudad, ambos dotados con 300 euros.

Menciones especiales y agradecimientos

Además de los premios principales, la organización quiso reconocer el esfuerzo y la implicación de dos establecimientos con menciones especiales: Princess Ibiza, por su original escaparate de fantasmas, y Chic Events Shop, por su pequeña pero destacada aportación con la organización de una fiesta infantil en la vía Púnica, que cada año llena de color y alegría esta zona de la ciudad.

“Aunque no han obtenido un premio, merecen una mención por su capacidad para animar el ambiente y fomentar la participación del comercio local”, destacó Dolores Tur, quien animó a todos los establecimientos a seguir sumándose a este tipo de iniciativas que, además de embellecer las calles, ayudan a dinamizar las ventas.

Un cierre con sabor local

El acto finalizó con un brindis ofrecido por Bodegas Can Rich y los tradicionales licores de hierbas ibicencas y frígola de la Familia Marí Mayans. Como detalle final, a todos los asistentes se les obsequió con buñuelos de Tots Sants, elaborados especialmente para la ocasión por los alumnos del ciclo de Cocina y Restauración del instituto Isidoro Macabich.

Desde la Cámara de Comercio mostraron su satisfacción por la participación alcanzada en esta segunda edición y expresaron el deseo de que en los próximos años el número de comercios inscritos siga creciendo. No obstante, señalaron que algunos establecimientos del centro de la isla no pudieron participar debido a los efectos de la dana de finales de septiembre, que afectó a su actividad.

“Animamos a todos los comercios a mantener vivo este espíritu que llena de luz y creatividad nuestras calles y refuerza el tejido económico y social de la isla”, concluyó Tur.