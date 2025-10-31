“No hay ni una colonia felina legal en Ibiza”: los cazadores acusan a las asociaciones animalistas de incumplir la ley

La Federación Balear de Caza y la Sociedad de Cazadores de San José han emitido un comunicado en el que acusan a las asociaciones animalistas de “inundar la isla de gatos abandonados” y de provocar un problema creciente de insalubridad, seguridad vial y pérdida de biodiversidad.

En el escrito, las entidades reclaman a las administraciones locales y al Consell de Ibiza una actuación “decidida y efectiva” para frenar lo que califican de “despropósito social y ambiental”. Según los cazadores, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal (septiembre de 2023), algunos colectivos animalistas habrían promovido la gestión del “gato comunitario” sin control ni identificación, alimentándolos en propiedades privadas y en la vía pública.

“El resultado —aseguran— es una proliferación descontrolada de gatos sin propietario, que causan molestias a los vecinos, riesgos para la fauna silvestre y focos de insalubridad en entornos urbanos y rurales”.

Críticas al método CER y al impacto ambiental

Los cazadores califican de “totalmente ilegal” la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) en Ibiza y afirman que “no existe ni una sola colonia felina registrada legalmente” en la isla. Consideran que las asociaciones animalistas “abandonan gatos bajo el pretexto del control poblacional” y que los puntos de alimentación son “simples cebaderos que perpetúan el problema”.

El comunicado también pone el foco en los efectos sobre la biodiversidad, recordando que los gatos, aunque estén castrados y alimentados, “mantienen su instinto de caza y diezman especies autóctonas”. Citan el artículo 80 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que prohíbe la suelta no autorizada de animales domésticos en el medio natural.

Las entidades denuncian que alimentar animales en la vía pública está prohibido en varios municipios y que, aun así, los alimentadores actúan en propiedades privadas. “Muchos garajes, parques y centros escolares se ven afectados por los excrementos, orines y pulgas de los gatos”, aseguran.

Añaden que esta situación podría tener consecuencias en la salud pública, citando riesgos de toxoplasmosis, tiña y sarna, especialmente entre menores y personas mayores.

Llamamiento a las autoridades

El comunicado concluye reclamando una intervención coordinada entre ecologistas, autoridades sanitarias, veterinarios, el Consell de Ibiza y el sector cinegético para abordar el problema de forma integral.

Proponen reducir la natalidad mediante esterilización e identificación masiva de gatos, así como eliminar los puntos de alimentación donde se concentran.

“Si en su propiedad hay gatos y estos causan algún tipo de problema, usted será el único responsable —advierten—, ya que quienes los alimentan no darán la cara.”