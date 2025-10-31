Retirados disfraces y decoración de Halloween en tiendas de Ibiza por peligrosos

La conselleria de Salut, a través de la dirección general de Prestaciones, Farmacia y Consumo, ha retirado y destruido 128 unidades de productos relacionados con la festividad de Halloween al detectar que presentaban riesgos graves para la seguridad de los consumidores, especialmente para el público infantil, en las islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, según ha detallado en un comunicado.

Entre los artículos intervenidos por el servicio de Inspección de Consumo y Vigilancia del Mercado se encuentran 99 elementos de decoración, 27 disfraces y complementos, y 2 modificadores de voz, localizados en establecimientos minoristas. Posteriormente, se realizó un seguimiento a distribuidores, importadores y fabricantes para garantizar su retirada completa del mercado.

Estas actuaciones se enmarcan en la campaña anual de inspección que la conselleria lleva a cabo en las islas con el objetivo de detectar productos que incumplen la normativa general de seguridad. El departamento recuerda que buena parte de los consumidores de estos artículos son niños y niñas, por lo que la vigilancia se centra especialmente en la prevención de accidentes.

Aun así, los inspectores han constatado una mejora en la calidad de los productos comercializados en los últimos años. Las campañas de control y concienciación impulsadas por la conselleria de Salut «están dando sus frutos», destacan, y contribuyen a aumentar la seguridad del consumidor.

Recomendaciones para un Halloween seguro

La dirección general de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha difundido una serie de recomendaciones básicas para garantizar que la celebración de Halloween sea segura:

Disfraces y complementos

En menores de 7 años, los disfraces no deben incluir cuerdas o cordones en la zona del cuello.

En mayores de 7 años, los cordones no pueden superar los 7,5 centímetros.

En menores de 14 años, los disfraces deben incluir advertencias de seguridad.

Los complementos no deben tener partes punzantes ni piezas pequeñas que puedan desprenderse.

Las máscaras deben contar con suficientes orificios de ventilación y adaptarse a la edad y tamaño del usuario.

Maquillaje y tintes

Pueden causar reacciones alérgicas, por lo que se recomienda realizar una prueba previa en una pequeña zona de la piel.

Tras la fiesta, es importante realizar una buena higiene facial y corporal para eliminar cualquier resto del producto.

Etiquetado obligatorio

Todo producto debe incluir al menos:

Nombre, fabricante o importador, dirección, fecha de caducidad, número de lote, componentes, marca, país de origen y marcado CE (que garantiza la conformidad con la legislación de la UE).

Otros consejos

Evitar esmaltes de uñas, ya que contienen disolventes y los niños tienden a llevarse las manos a la boca.

No usar esprays para teñirse el cabello; se recomienda optar por pelucas, gorros o pañuelos de colores.

Las pelucas, máscaras y disfraces deben ser resistentes al fuego e incluir la advertencia “mantener alejado del fuego”.

Pirotecnia

Sólo se puede vender en establecimientos autorizados y con clasificación por edad y riesgo:

Clase FI: mayores de 12 años (riesgo muy reducido).

Clase FII: mayores de 16 años (riesgo reducido).

Clase FIII: mayores de 18 años (riesgo medio).

Disfraces caseros y sostenibles

La conselleria recomienda reutilizar materiales reciclados, acudir a tiendas de segunda mano o intercambiar disfraces, con el fin de reducir el consumo de plásticos nuevos como el poliéster, presente en la mayoría de estos productos.

Consumo responsable

Además, se aconseja conservar facturas y tiques de compra, priorizar la adquisición de productos locales para apoyar el comercio de proximidad y comprar preferentemente en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el Portal de Consum, seguir las redes sociales de @IBConsum, llamar al teléfono gratuito 900 16 60 00 o acudir a las oficinas de la dirección general de Prestaciones, Farmacia y Consumo en Palma, Maó o Ibiza.