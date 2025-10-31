El GEN advierte a Ibiza tras quedarse sin sede: Can Casals debe seguir teniendo un uso cultural y ambiental, como exige Europa

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) advierte de que el edificio de Can Casals, que ha sido su sede hasta ahora y cuya reforma fue financiada con fondos europeos, "debe seguir destinándose a actividades culturales y medioambientales", tal como establecía el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Ibiza con las instituciones europeas para acceder a la financiación necesaria para reformar esta vivienda tradicional. La entidad ambientalista ha expresado su preocupación tras recibir la notificación oficial de que el Consistorio no renovará el convenio que desde 2021 les permitía utilizar el espacio como sede y centro de divulgación.

El concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, interpelado este jueves en el pleno por la concejala de Unidas Podemos Guadalupe Nauda en relación a la renovación del convenio con el GEN, respondió: "La respuesta es no. Se les ha comunicado en tiempo y forma. Can Casals va a ser una zona para más entidades, no exclusivamente del GEN-GOB. Se les da otra opción, de hecho van a poder desarrollar su trabajo en otros sitios. Ya estamos en contacto con ellos para que puedan guardar sus cosas". Y añadió que "la idea es darle más vida aún a Can Casals". "Solo tenía cosas por las mañanas y luego algunas otras. También podrán usar [el GEN] otras instalaciones municipales, como Can Tomeu, y la idea es sumar, hacer más cosas", aunque no citó cuáles.

El Ayuntamiento comunicó al GEN a finales de agosto la no renovación del acuerdo de cesión de uso, lo que obligará a la entidad a abandonar Can Casals en las próximas semanas.

El exalcalde Rafa Ruiz y el presidente del GEN, Joan Carles Parlerm, firman la cesión de Can Casals en septiembre de 201 / Ayuntamiento de Ibiza

El GEN, en una nota, recuerda que Can Casals fue rehabilitado en 2020 con fondos europeos de desarrollo rural, después de encontrarse en estado ruinoso, con el objetivo de "conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos". Por ello, la organización ecologista, una de las más longevas y activas de Ibiza y Formentera, insiste en que el uso futuro del inmueble debe respetar ese propósito. "Confiamos en que el Ayuntamiento de Eivissa continúe con las tareas culturales y ambientales, tal como era el compromiso adquirido con las instituciones europeas que subvencionaron la reforma", señala el grupo ecologista en su comunicado.

El uso que se le ha dado a Can Casals

Durante los últimos cuatro años, detallan desde el GEN, más de 5.000 personas han participado en las actividades desarrolladas en Can Casals, entre talleres educativos, programas de formación y acciones de sensibilización ambiental. Entre las iniciativas más destacadas citan en el comunicado el programa 'Viu la natura! Vine a Can Casals!', el primer escape room ambiental de Baleares —dedicado a la posidonia—, y el proyecto 'Fauna pitiüsa', en el que los estudiantes simulaban pasar una noche en el bosque para conocer la fauna autóctona de las islas.

Además, desde el GEN añaden que el espacio que han gestionado estos años ha servido de centro logístico para campañas marinas, como el seguimiento de la posidonia oceánica, estudios de ADN ambiental de tiburones, censos de nacras o muestreos de erizos de mar. El GEN también ha mejorado el entorno natural de Can Casals, plantando más de treinta árboles frutales y una veintena de plantas aromáticas, con la colaboración de alumnado de secundaria.

Y reclama también al equipo de gobierno que preside Rafael Triguero, del PP, que "continúe con el mantenimiento del jardín, ya que en estos cuatro años se han plantado una treintena de frutales nuevos, entre albaricoqueros, olivos, naranjos, membrillos, ciruelos, parras y almendros, además de una veintena de plantas aromáticas". La plantación y el mantenimiento de los árboles y el jardín, "por lo general ha ido por cuenta del GEN-GOB" y en dos ocasiones "se implicaron los estudiantes de un centro de secundaria del municipio, recuerdan.

La entidad valora el apoyo recibido en estos últimos días de numerosas asociaciones culturales, educativas y ambientales, entre ellas la Agrupació Astronòmica d’Eivissa, IbizaPreservation, el Institut d’Estudis Eivissencs, Amics de la Terra, Som Energia, Apaeef, Associació de Joves d'Eivissa, Jesús en Transició, Kestiklab, Obra Cultural Balear de Formentera y diversos centros educativos de la isla.

Mientras busca una nueva sede para continuar su labor, el GEN subraya la importancia de que el Ayuntamiento mantenga el uso educativo y ambiental de Can Casals, tal como fue concebido en el proyecto financiado por la Unión Europea, y preserve el valor patrimonial y ecológico del espacio rehabilitado.