¿Va a la farmacia en Sant Antoni? Podrá aparcar en la puerta

Facilitar el aparcamiento a quienes vayan a las farmacias de Sant Antoni. Es el objetivo del cambio en la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad que permitirá ue las farmacias del municipio cuenten con una plaza de parking para sus clientes.

Así, los compradores podrán utilizar este estacionamiento reservado durante un máximo de 15 minutos en el horario de apertura del establecimiento o su servicio de guardia.

Hace justo ahora un año, Concepción Santos, titular de una farmacia ubicada en la calle Ramón y Cajal, denunciaba las dificultades para conseguir que el Ayuntamiento de Sant Antoni habilitara una de estas plazas reservadas, pero, tras ocho meses, no lo había conseguido. Su prioridad era, sobre todo, el vado para personas con problemas de movilidad para evitarles barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a las personas mayores, que son la clientela mayoritaria del comercio. Unos vados con los que desde hace tiempo cuentan no pocas farmacias de la isla.

«Primero me dijeron que no sabían cómo hacerlo, porque era la primera persona que lo solicitaba. Después, que antes era necesario rebajar la acera para habilitar el parking para personas con movilidad reducida», detallaba entonces la mujer, a quien las explicaciones que le brindaban desde la institución municipal no le parecían más que excusas. Más, cuando uno de los locales comerciales situados muy cerca disponía de una de estas plazas y «no tiene la acera rebajada», como le dijeron que era necesario desde el Consistorio.

Otra vez que llamó le dijeron que presentarían la solicitud cuando se celebrara la reunión para realizar cambios en las ordenanzas municipales, que es lo que se ha aprobado ahora, un año después de la denuncia de esta farmacéutica, a la que, en aquel momento, no le concretaron una fecha.