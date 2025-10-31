La nueva normativa que puede frenar la llegada de pateras a Ibiza: "Europa ha ordenado fortalecer las fronteras"

El escenario europeo respecto a la migración va a experimentar un cambio muy importante en 2026, con la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, acordado tras años de debate. Jennifer Gómez, del Área de Acción Social de Cáritas, avisa de que esta nueva normativa podría poner en peligro los derechos humanos de los migrantes.

«Bruselas ya ha ordenado fortalecer las fronteras y ha indicado que no va a facilitar las regularizaciones. Por el contrario, se van a vulnerar más derechos en las fronteras y se podrá devolver fácilmente a más gente sin atención ninguna. Para nosotros, representa una gran preocupación», advierte esta experta a Diario de Ibiza, después de cerrar su ponencia en el X Encuentro de agentes sociales celebrado en Ibiza.

En este sentido, pide tratar el tema con «mucha cautela», sobre todo porque todavía «no se sabe nada del borrador que ha mandado España a Bruselas» y en el que, en principio, nuestro país debería explicar cómo va a adaptar el nuevo pacto a la legislación española.

«Por ahora sólo se conocen generalidades de lo que manda el pacto, es decir, fortalecimiento de las fronteras, y aquí somos frontera sur europea, así que hay que tener mucho cuidado», reitera. Además, se pregunta si «el modelo Meloni», en el que se ha basado Italia para mandar migrantes a Albania, tendrá implantación en España. «Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero, si esto llega a ser así, ¿dónde estarán estos centros? ¿Tendremos uno en Eivissa?», se pregunta.

Por su parte, la responsable del Servicio de Primera Acogida de Cruz Roja, Carmen Navarro, avanza que en junio de 2026 se conocerán todos esos detalles todavía pendientes y comenta la posibilidad de que Frontex, «la Guardia Civil europea», patrulle a partir del año que viene en aguas del Mediterráneo para impedir la llegada de pateras: «La cosa se va a complicar muchísimo. Al final es un tema muy político».