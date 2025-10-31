Piden seis años para un hombre por agredir sexualmente a su sobrina de 14 años en Ibiza

La Fiscalía pide seis años de prisión para un hombre de nacionalidad uruguaya acusado de agredir sexualmente a su sobrina de 14 años en Ibiza. El juicio se celebrará el próximo martes a partir de las 10 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre julio y diciembre de 2023 en un domicilio familiar donde convivían el agresor y su víctima. Aprovechando la convivencia y la facilidad para quedarse a solas con la menor, el acusado tocó en varias ocasiones a su sobrina los senos, los glúteos y, en una ocasión, la vagina por encima de la ropa, con "ánimo libidinoso".

Además, en una ocasión el procesado, que lleva casi dos años encarcelado, obligó a la menor a permanecer en la habitación mientras él se masturbaba. La niña logró salir y encerrarse en el baño, sufriendo "grave temor y desasosiego". Estos episodios han impactado negativamente en el estado anímico y el desarrollo educativo de la víctima, según consta en el escrito de acusación.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual a menor de 16 años (artículos 181.1 y 181.5 del Código Penal) y otro contra la libertad sexual (artículo 182.1). Por el primer delito reclama cuatro años de prisión y por el segundo, dos años más.

Además, también solicita libertad vigilada durante seis años, inhabilitación para profesiones con contacto regular con menores durante siete años y prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima a menos de 200 metros durante siete años. Por último, el acusado deberá indemnizar a la menor con 1.500 euros por daños morales y perjuicios psicológicos.