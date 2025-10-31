Arden tres contenedores durante la misma noche en distintos puntos de Ibiza
La rápida intervención de los bomberos hizo que no hubiera que lamentar daños importantes
Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza han tenido que sofocar la madrugada de este viernes tres incendios en contenedores ubicados en distintos puntos de la isla.
El primero de ellos se detectó en la calle Aragón, en Vila, sobre las 23.25 horas. Hasta el lugar se desplazó una Bomba Urbana con cuatro efectivos, que consiguieron apagar las llamas antes de que se extendieran a otros contenedores.
Al llegar al parque, sobre la una de la madrugada, los bomberos recibieron un nuevo aviso de incendio en otro contenedor, esta vez en Platja d'en Bossa. El tercer fuego también se detectó en esta zona, en la calle de les Caldetes.
La rápida intervención de los bomberos hizo que no hubiera que lamentar daños importantes.
Aunque por el momento se desconocen las causas del fuego, desde el Parque Insular no descartan que se pudiera tratar de un pirómano.
