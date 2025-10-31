1,2 millones de euros: el coste extra de los menores llegados en pateras a Ibiza

1.219.772 euros. Es el dinero extra que, de momento (irá a más), ha costado al Consell de Ibiza la atención de los menores no acompañados que llegan a la isla a bordo de pateras. El pleno de la institución tuvo que incluir un punto de urgencia para hacer frente a este gasto extra mediante la aprobación de una modificación de crédito que será financiada con cargo al remanente de tesorería.

"Hay que seguir presionando para que esto no ocurra. Eso es una anomalía", a juicio del conseller de Vox, Jaime Díaz, que lo calificó de "un suflé que no para de crecer". La socialista Elena López consideró inaceptables las declaraciones recientes de Vicent Marí, presidente del Consell, sobre que los siete chavales que llegaron en un barco robado y que ahora reclama el Gobierno argelino, "vienen a aprovecharse de nuestro sistema". Pero Marí reiteró que, además de hacer "alarde de su gesta en redes sociales", aquellos jóvenes ya conocían a otros menores de su país que ya estaban aquí: "¿Vinieron de motu proprio o porque estaban en contacto con ellos?".

Ibifor ya tiene proyecto para repararla torre de ses Portes Ibifor, propietaria de la torre de ses Portes, ya tiene un proyecto para rehabilitar ese bien de interés cultural tras el desprendimiento de parte de su fachada, según ha explicado Sara Ramón, consellera de Cultura y Patrimonio, en el pleno. Los daños también han afectado al interior, si bien "no existe peligro de colapso" de la estructura de este bien protegido, ha asegurado.

"El Gobierno central nos tiene abandonados. Máxima protección al menor, pero también hay que pedir responsabilidad a quien tiene que proteger las fronteras. La isla no puede ser una puerta de entrada abierta a la inmigración ilegal hacia Europa", subrayó. "Algunos vienen en avión con sus padres, que dejan aquí a sus hijos para que nos responsabilicemos de ellos. Existe un abuso porque no se tienen controladas las fronteras", añadió, al tiempo que advirtió de que esta situación se está "cargando el sistema de protección de menores, pues no está diseñado para esta avalancha (…) No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad, el sistema no está preparado para eso". Elena López reprochó a Marí que dijera que esos jóvenes han venido en patera para aprovecharse del sistema: "Eso provoca un efecto en esas criaturas".

Vox pide que se lleven al puerto más próximo

Ese debate coincidió con una moción presentada por Vox contra el traslado a Ibiza de inmigrantes rescatados en aguas próximas a Formentera. Se queja Jaime Díaz de Entresotos de que Salvamento Marítimo no los lleve al puerto más próximo, "como mandan las leyes del mar". Y subraya que "el mayor riesgo" es que entre los rescatados hubiera menores y que estos se quedaran en Ibiza.

La consellera insular de Asuntos Sociales, Carolina Escandell, no respaldó la moción y explicó que la institución ha solicitado datos al respecto, pues la propuesta de Vox, a su juicio, se apoya en "informaciones no fidedignas y no contrastadas", de "oídas, de barra de bar", como calificó la socialista Aida Alcaraz, quien explicó que los barcos de Salvamento Marítimo llevan a los migrantes hasta Ibiza porque "retornan a su base, que es la obligación que tienen".

Y detalló lo que pasaría si fueran desembarcados en Formentera: que luego la Guardia Civil debería trasladarlos a Ibiza para que pasaran por la Policía Nacional, que se encarga de Extranjería. Tras calificar la moción de Vox de "miserable e inhumana", los socialistas se fueron del pleno.