El Ayuntamiento de Ibiza no renueva el convenio de cesión de uso de la casa payesa Can Casals al GEN-GOB

El equipo de gobierno señala que ya no será "en exclusiva del GEN" y que hay espacios municipales alternativos para la entidad ecologista

Imagen de archivo (noviembre de 2021) de la inauguración de la casa después de su rehabilitación.

Imagen de archivo (noviembre de 2021) de la inauguración de la casa después de su rehabilitación. / Vicent Marí

Toni Escandell Tur

Toni Escandell Tur

Ibiza

La casa payesa de titularidad municipal de Vila Can Casals dejará de ser la sede de la entidad ecologista GEN-GOB (lo era desde finales de 2021), adelanta el concejal de Medio Ambiente Jordi Grivé en el pleno que ha celebrado este jueves el Consistorio. "¿Tienen pensado renovar el convenio de cesión de uso, para que esta entidad pueda continuar en ese espacio su labor social?", había preguntado Guadalupe Nauda, de Unidas Podemos.

"La respuesta es no. Se les ha comunicado en tiempo y forma. Can Casals va a ser una zona para más entidades, no exclusivamente del GEN-GOB. Se les da otra opción, de hecho van a poder desarrollar su trabajo en otros sitios. Ya estamos en contacto con ellos para que puedan guardar sus cosas", responde Grivé, y asegura que "la idea es darle más vida aún a Can Casals". "Solo tenía cosas por las mañanas y luego algunas otras. También podrán usar otras instalaciones municipales, como Can Tomeu, y la idea es sumar, hacer más cosas". El GEN ha declinado, por ahora, hacer declaraciones al respecto.

