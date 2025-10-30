El Ayuntamiento de Ibiza no renueva el convenio de cesión de uso de la casa payesa Can Casals al GEN-GOB
El equipo de gobierno señala que ya no será "en exclusiva del GEN" y que hay espacios municipales alternativos para la entidad ecologista
La casa payesa de titularidad municipal de Vila Can Casals dejará de ser la sede de la entidad ecologista GEN-GOB (lo era desde finales de 2021), adelanta el concejal de Medio Ambiente Jordi Grivé en el pleno que ha celebrado este jueves el Consistorio. "¿Tienen pensado renovar el convenio de cesión de uso, para que esta entidad pueda continuar en ese espacio su labor social?", había preguntado Guadalupe Nauda, de Unidas Podemos.
"La respuesta es no. Se les ha comunicado en tiempo y forma. Can Casals va a ser una zona para más entidades, no exclusivamente del GEN-GOB. Se les da otra opción, de hecho van a poder desarrollar su trabajo en otros sitios. Ya estamos en contacto con ellos para que puedan guardar sus cosas", responde Grivé, y asegura que "la idea es darle más vida aún a Can Casals". "Solo tenía cosas por las mañanas y luego algunas otras. También podrán usar otras instalaciones municipales, como Can Tomeu, y la idea es sumar, hacer más cosas". El GEN ha declinado, por ahora, hacer declaraciones al respecto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar