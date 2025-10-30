Una mirada más humana: éxito de la II Jornada sobre el final de la vida

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) ha celebrado la II Jornada Balear sobre el final de la vida, un encuentro que ha duplicado el número de inscritos respecto al año pasado, con 130 participantes. La cita ha reunido a profesionales sanitarios y expertos en cuidados paliativos de las Islas Baleares para profundizar en el acompañamiento, la comunicación y la humanización del proceso de morir.

El acto fue inaugurado por el gerente del Área de Salud, Enrique Garcerán, y continuó con la intervención del grupo ‘Hablando del morir’, formado por las médicas Verónica Berkovich, Paola Guerrero y Karen Montilla, y la enfermera Esther Serra Giménez. Este equipo, impulsor en Ibiza y Formentera de los "Death Café", presentó los objetivos de la jornada y subrayó la necesidad de abrir espacios de diálogo sobre la muerte dentro del ámbito sanitario.

Ponencias en la II Jornada Balear sobre el final de la vida / Asef

Ponencias de referencia

La doctora Lorena Hortelano Moya, médica de la Unidad de Cuidados Paliativos del Área de Salud, impartió la primera ponencia bajo el título 'Cuidados paliativos: qué son, quiénes los dan y por qué son esenciales'. A continuación, la doctora Rosa Miró Bonet, profesora de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) e investigadora en cuidados paliativos, abordó la 'Compasión y la humanización de los adolescentes ante procesos de final de la vida'.

La tercera intervención estuvo a cargo de la doctora Maria Antònia Andreu Suñer, especialista en mindfulness y compasión, quien habló sobre 'Cuidados, compasión y presencia: claves para acompañar desde la humanidad compartida'.

La jornada concluyó con un taller sobre comunicación y acompañamiento, dirigido por las psicooncólogas Paloma Martínez Colomina, del Hospital Can Misses, y Beatriz Yusta Gonzalo, de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC).

Con esta segunda edición, el Área de Salud de Ibiza y Formentera consolida la jornada como un espacio de formación y reflexión que pone el foco en la atención al final de la vida desde una perspectiva más humana y compasiva.