La tradición de Ibiza en Tots Sants: "Que hi ha res per les ànimes?"

Mucho antes de que los disfraces, las telarañas y los sustos aparecieran imitando la costumbre foránea de Halloween, en Ibiza la víspera de Tots Sants se comían frutos secos, se velaba por les ànimes y se degustaban auténticos manjares.

En la tradición ibicenca también se celebraba el famoso 'truco o trato' del 31 de octubre, aunque con algunas diferencias. Los más jóvenes recorrían las calles con una cesta y, de puerta en puerta, preguntaban: "Que hi ha res per les ànimes?". Con suerte conseguían un fruto seco, un bunyol o fruta. En caso que el dueño de la casa no tuviera nada que ofrecer, su respuesta era "ni res per els cossos, a lo que los jóvenes respondían con un "idò mal et caigui el cul a trossos".

Una honra a 'les ànimes'

Llegada la hora de cenar en víspera de Tots Sants, las casas celebraban sa trencada junto a amigos y familiares mientras partían frutos secos, como piñones, almendras, castañas o nueces. Mientras, comían bunyols bañados en vino payés, panellets y frutas de temporada, como la granada o la naranja.

En la tradición ibicenca honrar a las almas era algo importante, por ello al terminar de cenar dejaban la mesa puesta con los restos de los alimentos, para que los difuntos pudieran disfrutar también de la comida. Con velas encendidas durante toda la noche, los vivos recibían a los difuntos que venían a visitarlos.

Al día siguiente, el 1 de noviembre, como sigue marcando la tradición, los ibicencos visitaban los cementerios para adecentar las tumbas y dejar flores a sus familiares difuntos.

Una costumbre que se sigue manteniendo es la de los rosaris que los padrinos regalan a sus ahijados, antiguamente compuestos por fruta escarchada y ahora, en una versión más moderna, por caramelos.