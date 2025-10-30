Santa Eulària insta al Govern Balear a revisar los cauces de los torrentes del municipio para mejorar su drenaje

El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó por unanimidad instar al Govern Balear a revisar los cauces de los diferentes torrentes del municipio para mejorar su drenaje y canalización. La corporación municipal coincidió en el pleno de este jueves en que, tras las lluvias del pasado 30 de septiembre, provocadas por la tormenta 'Ex Gabrielle', y las de los días 11 y 12 de octubre, causadas por la dana 'Alice', es necesario actuar con urgencia para mejorar la seguridad de los residentes ante futuros acontecimientos similares.

Inicialmente, esta propuesta hacía referencia a la necesidad de ejecutar obras urgentes en el Torrent de ses dones, que se desbordó tras las lluvias torrenciales de este octubre. Este hecho obligó a cortar vías y dejó varias viviendas incomunicadas. Por este motivo, Antonio Marí Marí, concejal del Partido Popular de la parroquia de Puig d'en Valls, por donde pasa el torrente, expuso la necesidad de construir dos puentes en la zona. Uno de ellos en la zona de Ca n'Arabí, ya que "cuando llueve es peligroso cruzar y cuando lo hace como hace unos días es imposible y queda totalmente incomunicado", explicó Marí.

Puentes y caudales

El segundo, se ubicaría a la altura del Camí Vell de Sant Mateu: "Es una vía de circulación que conecta el vial con Sant Rafel, por lo que el puente sería para todos los vecinos que viven en esa zona rústica", añadió. Junto a esta medida también se solicita que se realice una intervención estructural en el torrente urbano de Puig d'en Valls.

Por su parte, el concejal del Partido Socialista, Mateo Calbet Guasch, pidió que esta propuesta incluyese la petición de que se revisen todos los cauces de los torrentes del municipio "para encontrar las pequeñas o grandes deficiencias que pueda haber". Calbet apuntó, por ejemplo, a las afecciones que las últimas lluvias torrenciales provocaron también en las vías y viviendas próximas al torrente de sa Llavanera.

El portavoz de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, se sumó a esta petición de "estudiar la mejora de puentes y torrentes municipales, ya sea en Jesús o donde sea necesario en el territorio municipal".

Aunque la alcaldesa, Carmen Ferrer, matizó que la necesidad de hacer labores de drenaje en los torrentes forma parte de la exposición de motivos de esta propuesta, se aceptó instar a "mantener los torrentes en condiciones".

Plan de Emergencias Municipal

Por otro lado, tanto el Partido Popular como Vox votaron a favor de la aprobación inicial del Plan de Emergencias Municipal (PEMU). Este documento tiene el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante situaciones de emergencia en el municipio, "tanto naturales como antrópicas o tecnológicas", explicó Juan Carlos Roselló, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Desde el PSOE, la concejala Marina Morales apuntó que parece un documento “muy detallado” y “exhaustivo” pero el grupo se abstuvo ante la necesidad de revisarlo con mayor detalle. Asimismo, se lamentó que el plan se aprobase ahora “y no hace unos meses: porque si hubiera estado en vigor se podría haber actuado más rápido ante las intensas lluvias de inicios de octubre”, expuso Morales.

De la Fuente criticó diferentes puntos del documento al, por ejemplo, considerar que algunos términos utilizados son una "falta de respeto a la geografía local". En concreto mencionó una parte en la que se habla de Ibiza como una "comarca". Asimismo, tildó de "error de bulto" el hecho de que un aparcamiento de Cala Llonga figurase en el PEMU como zona para reunir medios ante una catástrofe, al ser uno que se inundaba habitualmente. Roselló aclaró que, al enfrentarse el documento a diferentes riesgos, este aparcamiento sí sería un buen lugar para recepción de medios ante un incendio.

Tras la aprobación mayoritaria, el plan estará en fase de exposición pública durante 30 días para que los ciudadanos lo puedan revisar o presentar alegaciones.

Medidas frente a las recientes inundaciones

En relación con estos temas, el PSOE presentó una moción con doce puntos en la que instaba a adoptar medidas para hacer frente a las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales. Algunas de éstas eran reclamar al ejecutivo insular y al gobierno municipal a crear una línea de ayudas a los afectados y unificarla en una única ventanilla, acelerar la construcción de dos subparques de bomberos o instar al ejecutivo insular a hacer un estudio de mejora de la red viaria insular.

Esta medida contó con los votos a favor del PSOE y Unidas Podemos que aun así, calificó la moción de "carta de los Reyes Magos" por la cantidad de puntos que incluía. Roselló justificó su voto en contra al presentarse puntos que señaló que ya se llevaban a cabo o que no eran competencia del Ayuntamiento. Vox no votó en este punto porque su portavoz se marchó antes de que terminase la exposición.