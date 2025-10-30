Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Josep entrega más de 8.500 euros a los afectados por la dana de Valencia

El importe procede del festival solidario 'Sant Josep amb València' celebrado en marzo

El cheque para los afectados por la dana de Valencia

El cheque para los afectados por la dana de Valencia / Ayuntamiento Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep acogió este miércoles el acto simbólico de entrega del cheque por valor de 8.524,29 euros, destinados a los afectados por la dana que golpeó Valencia hace ahora un año.

El importe procede del festival solidario 'Sant Josep amb València', celebrado el pasado mes de marzo durante las fiestas patronales del municipio, un evento impulsado por diversas asociaciones locales con la colaboración del Ayuntamiento.

El importe es el resultado del compromiso y la solidaridad de la ciudadanía josepina, que se volcó en esta iniciativa para apoyar a las personas y familias damnificadas por el temporal.

