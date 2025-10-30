Sant Antoni dedicará un millón de euros para limpiar bosques cercanos a zonas urbanas

El Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó durante la sesión plenaria de ayer el Pla d’Emergències Municipal (PEMU) y el Pla d’Actuació Local davant Inundacions (Pamin). La medida salió adelante con el voto a favor de todos los grupos políticos y la abstención de la representante de Vox, Esther Fernández.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, detalló que la redacción del plan contra incendios lleva en redacción desde la pasada legislatura: «Es un paso adelante que no tienen otros municipios». Añadió que la iniciativa tendrá una vigencia de diez años y que durante los dos primeros dedicará más de un millón de euros a «limpiezas de fajas forestales en zonas cercanas a núcleos urbanos». Mateu recordó que la elaboración fue «muy laboriosa» porque el Consistorio tuvo que llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos: «Siempre se entrará a limpiar con autorización de los vecinos».

Además, está previsto el mantenimiento de las 22 bocas de incendio del municipio para facilitar la labor de los bomberos. Además, destacó la coordinación con «todos los cuerpos de seguridad y emergencias» a la hora de diseñar los dos planes aprobados, entre los que destacó la «implicación» del director de Emergencias del Govern balear, Pablo Gárriz.

Ambos establecen los «protocolos y procedimientos de actuación en caso de emergencia» e incluye puntos de encuentro a los que deberán dirigirse los vecinos, detalles acerca de evacuaciones o simulacros.

Riesgos específicos

Neus Mateu también indicó que el plan contra riadas tiene en cuenta rasgos específicos del municipio como el Pla de Sant Mateu y el Pla de Corona, que «son muy secos, pero inundables». Agregó que la zona de s’Arenal recibe una atención especial debido al riesgo de subida del nivel del mar durante las tempestades.

Por otra parte, Mateu precisó que los protocolos del Pamin atenderán a las personas con movilidad reducida, las usuarias de servicio de teleasistencia y los internos en residencias de mayores.

Esta aprobación implica que los dos planes entrarán en «fase de implantación», según informó Mateu. Esto significa que el Ayuntamiento «verificará las infraestructuras» necesarias para el desarrollo de los protocolos. Anunció que próximamente el Consistorio lanzará una campaña de comunicación para dar a conocer los detalles de los procedimientos a través de «flyers, reuniones, redes sociales y vídeos». Además, constarán en el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento. Los empleados municipales recibirán una formación específica sobre el tema.

Edificios en zonas inundables

El tema de las previsiones en caso de riadas llevó al pleno a tratar la cuestión de la edificación en los espacios más propensos a inundarse. De hecho, el grupo socialista incluyó la propuesta de acuerdo para prohibir la construcción en estos espacios.

La representante del PSOE Cristina Ribas recordó las anegaciones que sufrió el municipio en 1947 y 1958: «Como dicen los mayores; por donde pasó el agua, volverá a pasar». Alertó de que los torrentes de Buscastell, Es Regueró y sa Bassa Roja «no están tan limpios», por lo que una riada «podría provocar más daños».

Por otra parte, argumentó que el cambio climático debería hacer pensar en ampliar los espacios declarados de riesgo de anegación: «Nadie puede negar esto». «Se lamentará haber construido en zonas inundables porque habrá más danas», advirtió.

El alcalde, Marcos Serra, se opuso a esta medida y afirmó que estas demarcaciones territoriales están respaldadas por las instrucciones de Recursos Hídricos: «No ponemos ninguna vida en peligro porque no se hace nada en contra de los expertos». El socialista Antonio Lorenzo apuntó que se trata «de un tema político más que técnico» y que la tormenta ‘Ex Gabrielle’ demostró en Vila que «se debe evitar la construcción en zonas inundables».

Finalmente, la propuesta fue rechazada por los votos en contra del PP y la abstención de Vox.