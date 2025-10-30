Halloween sin sustos: consejos del Cepca para proteger a los jóvenes

Halloween es una de las noches más esperadas por muchos adolescentes y, para algunos, su primera salida nocturna. El Centro de Prevención en Conductas Adictivas (Cepca) del Consell de Ibiza ha recordado una serie de recomendaciones dirigidas a las familias para que la fiesta se viva de forma divertida, segura y sin riesgos.

Los técnicos del centro advierten de que cada vez más jóvenes viven Halloween como su “gran noche”, una experiencia que puede ir acompañada de situaciones de descontrol, consumo de alcohol u otras sustancias, peleas o accidentes. Por ello, el Cepca insiste en la importancia del papel preventivo de las familias, y en la necesidad de acompañar desde el diálogo y la confianza.

Entre las recomendaciones, el centro aconseja hablar con los hijos antes de salir, interesarse por sus planes, con quién estarán y dónde, así como establecer horarios y límites claros de regreso a casa, reforzando así la seguridad y la responsabilidad.

Acompañar, no espiar

El CEPCA recuerda que acompañar no significa controlar ni espiar, sino ayudar a los jóvenes a vivir la fiesta con criterio y prudencia, promoviendo una actitud responsable frente al consumo y la convivencia. “El bienestar y la seguridad de los adolescentes es una tarea compartida entre toda la comunidad, pero la responsabilidad principal recae en las familias”, subrayan desde el centro.

El Cepca, dependiente del Consell, lleva más de veinte años trabajando en la prevención de conductas adictivas y de riesgo en la isla, tanto en el ámbito educativo como en el familiar y comunitario. Sus programas tienen como objetivo sensibilizar, informar y fomentar hábitos saludables entre la infancia y la adolescencia, consolidándose como referente en educación para la prevención en Eivissa.