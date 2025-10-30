PSOE de Ibiza: "Es el Ayuntamiento quien debe dar las ayudas por la dana, y luego el Estado pagará el gasto municipal"

"El Ayuntamiento pondrá en marcha de forma inmediata una línea de ayudas directas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios afectados por las tormentas". Es uno de los puntos de la moción del PSOE aprobada por unanimidad en pleno municipal. Voluntarios de Protección Civil han estado presentes en la primera parte del pleno, cuando se ha aprobado inicialmente del Plan de Emergencias Municipal. Los grupos políticos han tenido palabras de agradecimiento a su labor, especialmente durante la dana y los días posteriores.

En la segunda parte, en el debate de la mencionada moción, Rosa Rubio, edil socialista, ha defendido que el Consistorio, en tanto que es "la primera institución a la que acude la ciudadanía", debe estar "cerca del sector económico". Otros de los puntos aprobados son que el Ayuntamiento insta al Consell "a poner en marcha una ventanilla única de atención a los afectados, para agilizar la tramitación de ayudas, subvenciones y compensaciones estatales, autonómicas, insulares y locales", y al Consell y al Govern "a abrir líneas de ayuda a los titulares de establecimientos afectados".

El alcalde, Rafael Triguero, ha comenzado su intervención señalando que su equipo de gobierno iba a votar a favor. "Pero se queda corto. En comisión nuestros compañeros les plantearon continuar instando al Gobierno a España a declarar esta emergencia", es decir, a aprobar la declaración de zona catastrófica. "Es profundamente decepcionante que estos concejales no seamos capaces de pedir a quien corresponde, que es el Gobierno, esta declaración. Han pasado 30 días y desde el minuto 1, en la zona 0 ha estado el Ayuntamiento ayudando a comerciantes y vecinos, ayudando a evacuar, retirar enseres, reordenar nuestras calles", ha proseguido. Triguero ha avanzado, además, que en noviembre habrá "todos los plenos extraordinarios necesarios para aprobar bases y convocatorias para volver a la normalidad". Sostiene que para que el Ayuntamiento pueda no repercutir el IBI a alguien que haya perdido su vivienda, hace falta la declaración.

"Ustedes saben que es el Ayuntamiento quien debe encargarse de licitar y ejecutar los proyectos en las instalaciones afectadas y que posteriormente el Estado pagará estos gastos municipales. La declaración no es una barita mágica para ayudas inmediatas. Y usted ya podría haber ayudado a empresas y vecinos con medidas fiscales. Pueden aprobar bonificaciones y exenciones puntuales ante una catástrofe", ha proseguido Rubio. "No le pedimos que se haga fotos con un fondo de tormenta ni que convierta la desgracia ajena en una oportunidad de autopromoción, sino que ofrezca soluciones reales".

Triguero ha respondido que es "totalmente vergonzoso que diga que alguien de este plenario ha sido capaz de usar las desgracias". "Es una vergüenza y una falta de lealtad y honestidad a los afectados (...) Todo concejal ha tenido disponibilidad y capacidad de salir a la calle para arrimar el hombro y ayudar a nuestros vecinos, no para hacer paseíllos con una cuadrilla de banderilleros como se han hecho", ha añadido el primer edil, recibiendo el aplauso de la bancada del PP.