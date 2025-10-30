PSOE y Podemos cargan contra el presupuesto de Santa Eulària para 2026

Tanto el PSOE como Unidas Podemos votaron este jueves en contra del presupuesto municipal de Santa Eulària para 2026. El equipo de gobierno, del Partido Popular, lo llevó a aprobación en el pleno del mes de octubre, celebrado ayer, tras haberlo presentado el pasado lunes.

El importe de los presupuestos asciende a 62,5 millones de euros, por lo que vuelven a ser «los mayores de la historia del Consistorio», señaló el concejal de Hacienda, Miguel Tur. De este modo, superan en casi un 2,5% los del año anterior.

Estos presupuestos se desarrollan en torno a cuatro ejes principales, en los que el Consistorio invertirá un total de 6,77 millones de euros. Estas líneas se centran en dotar al municipio de nuevas instalaciones deportivas, mejorar la movilidad, construir o renovar infraestructuras urbanas y crear equipamientos sociales y culturales, detalló Tur.

Además, en materia de gastos, el Ayuntamiento destinará un 14,36% más de dinero (18.258.806 euros) para contratar personal. En concreto, prevé incorporar 22 empleados en diferentes departamentos municipales para atender los proyectos que hay actualmente en marcha.

Por otro lado, Tur indicó que el Ayuntamiento cuenta con más de 53 millones de euros en subvenciones y proyectos activos, de los cuales 43 millones proceden de otras administraciones. Entre las inversiones previstas figuran, por ejemplo, la peatonalización de Sant Carles, la construcción del segundo campo de fútbol de Santa Eulària, la electrificación de Can Ramon Balansat o la renovación integral del barrio Sa Font.

Vivienda y tasas

Desde el PSOE, el concejal Alan Ripoll justificó su voto en contra al considerar que el presupuesto «no da respuesta a las familias y los ciudadanos del municipio».

Ripoll denunció que el PP no destina recursos a la adquisición de suelo para construir vivienda pública ni incrementa las ayudas al alquiler.

Asimismo, el edil socialista criticó la subida de tasas municipales, coincidiendo con que, en el mismo pleno, el equipo de gobierno aprobó la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua a través de red domiciliaria y el de alcantarillado.

En estas votaciones, el PSOE se abstuvo, mientras que Unidas Podemos y Vox votaron en contra. Estas modificaciones tarifarias están relacionadas con la actualización de las tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, aprobada el pasado marzo. Según ésta, se incorpora un cuarto bloque de tarifas que grava a quienes más agua consumen, mientras se reduce «muy poquito» la tarifa de los pequeños consumidores.

En este sentido, el PSOE denunció un aumento general de las tasas municipales de casi «un 90% desde 2019», mientras que «servicios como la limpieza o la recogida de residuos continúan sin alcanzar los niveles de calidad prometidos».

Asimismo, Ripoll mencionó la falta de avances en la gestión de las colonias felinas, la construcción de un pabellón deportivo en Puig d’en Valls, los carriles bici o infraestructuras «imprescindibles» como el tanque de tormentas de Can Rimbau.

En la misma línea, el portavoz de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, reclamó la creación de un centro de jóvenes en cada parroquia del municipio, mencionó la falta de refugios climáticos y recalcó la falta de la biblioteca de Puig d’en Valls: «Han presentado una vez más el cuento de Disneyland», criticó.

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Salsoso, se abstuvo tras proponer una reordenación de presupuestos para eliminar «despilfarros».