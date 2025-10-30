La presión inmobiliaria ahoga a las familias de Baleares: hasta el 50% del salario se va en vivienda

El acceso a la vivienda es uno de los principales retos económicos para los hogares de las Baleares. Según un informe publicado por Idealista basado en datos del tercer trimestre de este año, las familias baleares destinan de media el 50% de sus ingresos al pago del alquiler, una de las tasas más elevadas de todo el país. En el caso de la compra, el esfuerzo también se dispara hasta el 47%, lo que sitúa al archipiélago como la comunidad donde más difícil resulta tanto alquilar como adquirir una vivienda.

Falta de oferta y aumento constante

En el ámbito nacional, el estudio señala que el esfuerzo medio para alquilar una vivienda se sitúa en el 36% de los ingresos familiares, más de diez puntos por encima del esfuerzo necesario para la compra (25%). Los expertos recomiendan no superar el 30% de los ingresos mensuales destinados a la vivienda, un límite que Baleares sobrepasa ampliamente.

La falta de oferta y el aumento constante de los precios son las principales causas de esta situación. El informe destaca que solo Málaga supera a Baleares en esfuerzo de alquiler (52%), mientras que en compra, las islas encabezan el ranking nacional, seguidas por Málaga (45%) y Santa Cruz de Tenerife (35%).

Presión inmobiliaria

En el caso de la capital balear, Palma exige un 46% de los ingresos familiares para el pago del alquiler, y un 45% para la compra de vivienda, cifras que consolidan la presión inmobiliaria que sufren los residentes frente a la demanda turística y de segunda residencia.

El análisis de Idealista calcula el esfuerzo a partir del porcentaje de los ingresos netos del hogar que se destina al pago del alquiler o de la hipoteca de una vivienda tipo de dos dormitorios. Los precios proceden de la base de datos del portal inmobiliario, mientras que los ingresos familiares se basan en las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos resultados, Baleares se confirma como una de las regiones españolas más tensionadas en materia de vivienda, donde la relación entre salarios y precios inmobiliarios dificulta cada vez más el acceso a un hogar tanto para jóvenes como para familias residentes.