Los premios Savina y Formigó del GEN-GOB de Ibiza regresan después de tres años sin celebrarse

El grupo ecologista GEN-GOB retoma este año la celebración de sus tradicionales Premios Savina y Formigó, con los que reconoce anualmente a las personas o colectivos que destacan por su compromiso con el medio ambiente y la cultura de Ibiza, así como a quienes, por el contrario, contribuyen a su deterioro.

Después de tres años sin convocarse, los galardones regresan con nuevos candidatos que se darán a conocer en un acto público en las próximas semanas. En la última edición, celebrada en 2022, los premios recayeron en la Asociación Marítima-Cultural de Ibiza y Formentera (Premio Savina) y en el hotel Six Senses (Premio Formigó).

Menú y reservas

La tradicional cena de entrega, tendrá lugar el 28 de noviembre a las 21 horas en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel. El menú incluirá entrantes, ensalada especial y un plato principal a elegir entre arroz de matanzas o canelones de verduras, además de macedonia de frutas, café y bebidas. El precio es de 35 euros por persona e incluye una camiseta del GEN-GOB para todos los asistentes.

Las reservas pueden realizarse hasta el 14 de noviembre, enviando un correo a infogengob@gmail.com o llamando al 676 625 801.

Los Premios Savina y Formigó se crearon en 1987. Los primeros reconocimientos fueron para el poeta Marià Villangómez (Premio Savina) y para el empresario Abel Matutes Juan (Premio Formigó), estableciendo una tradición que combina el humor crítico con la reflexión sobre el impacto humano en el entorno natural y cultural de la isla.