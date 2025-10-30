Este es el precio real de un piso en Ibiza

El Consejo General del Notariado (CGN) ha presentado esta semana el nuevo Portal Estadístico del Notariado, una herramienta digital que permite consultar los precios reales de compraventa de vivienda en toda España, basados en las escrituras notariales, y no en los precios de oferta de los portales inmobiliarios. La plataforma, disponible en www.penotariado.com, ofrece datos actualizados, visuales e interactivos, accesibles de forma gratuita para cualquier ciudadano.

Esta herramienta aporta transparencia al tensionado mercado inmobiliario y ofrece información fiable para tomar decisiones sobre la compra o venta de una vivienda. El portal se nutre de datos anónimos procedentes del Índice Único Informatizado Notarial, la segunda base documental más grande de España, con más de 170 millones de escrituras, según informan desde el Consejo General del Notariado.

La plataforma permite filtrar por zonas, tipo de inmueble (casa o piso, obra nueva o segunda mano), y consultar el precio medio por metro cuadrado, el importe medio total y el número de operaciones realizadas, con datos que se actualizan mensualmente.

Precio medio de un piso en Ibiza

Así, según este mapa interactivo, el precio medio de un piso en Ibiza ciudad es de 496.294 euros con una superfície media de 86 metros cuadrados. La localidad más económica es Sant Joan, con un precio medio de 363.030 euros para un piso de 69 metros cuadrados. El segundo municipio más economico es Sant Antoni, con una cifra media de 375.917 euros para una superficie de 80 metros cuadrados.

Precio medio de un piso. / Portal estadístico del Notariado

Le sigue Formentera con 437.631 euros para un piso de 62 metros cuadrados. Sant Josep, tiene un precio medio de 523.941 euros, para una superficie media de 87 metros cuadrados. Santa Eulària es el municipio más caro, además con una superficie media más alta con 691.619 euros y 114 metros cuadrados respectivamente.