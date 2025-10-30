Noches de Ibiza exige el resultado de las inspecciones por las fiestas de cierre celebradas en plena dana 'Alice'

La Asociación Noches de Ibiza (AEON) sigue su particular batalla contra algunas de las grandes discotecas de la isla y en concreto contra UNVRS. Este jueves ha reclamado a las autoridades competentes los resultados de los operativos de control realizados durante las fiestas de cierre de temporada de las discotecas de la isla, celebradas en plena alerta naranja por lluvias intensas.

Al mismo tiempo, la entidad ha hecho público un informe encargado a detectives privados con licencia, cuyas conclusiones documentan “más de 2.700 vehículos entre taxis, furgonetas, VTC y Uber”, además de “deficiencias en la organización y comportamientos incívicos por parte de los asistentes”, así como “problemas que afectaron a la normal circulación de los vehículos”.

Negligencia e irresponsabilidad

La Junta Directiva de AEON había solicitado previamente a las instituciones el control de horarios y aforos ante la previsión de una afluencia de entre 28.000 y 30.000 personas en los eventos de clausura. La Asociación califica como “negligencia e irresponsabilidad” que, pese a las recomendaciones del Consell y los ayuntamientos de evitar desplazamientos, las fiestas continuaran en zonas afectadas por inundaciones, como Platja d’en Bossa.

El informe, de 39 páginas y acompañado de 66 fotografías y numerosos vídeos, detalla la vigilancia realizada desde la noche del domingo 12 hasta el mediodía del lunes 13 de octubre en el entorno de la discoteca UNVRS.

Según el documento, a partir de las 23 horas “se incrementó de forma significativa el movimiento de vehículos de transporte de pasajeros”, generando atascos y embotellamientos en la rotonda de acceso, así como la presencia de ambulancias y cuerpos de seguridad durante toda la noche.

El informe constata que “durante las horas siguientes se observa un flujo constante de vehículos, tanto particulares como de transporte de pasajeros. En múltiples ocasiones se colapsa la circulación”. También se aprecia a personas cruzando la carretera, sentadas en los quitamiedos o deteniendo taxis en mitad de la vía, con riesgo para su seguridad.

A partir de las 8 de la mañana del lunes, los investigadores registran la salida masiva de asistentes, algunos situados sobre la calzada y entre los coches, mientras que a mediodía grupos permanecían esperando transporte junto a los quitamiedos.

La situación coincidió con la recomendación del Govern balear de recoger a los escolares antes de las 12 horas y la suspensión del transporte y comedor escolar, lo que provocó retenciones en la carretera del aeropuerto y en Platja d’en Bossa, justo cuando la UME trabajaba para eliminar grandes balsas de agua.

Más de 300 incidencias por la dana

Según datos del departamento de Gestión Ambiental, los bomberos de Ibiza realizaron 71 intervenciones entre el sábado 10 y el domingo 12 de octubre, mientras que el 112 Baleares gestionó más de 300 incidencias relacionadas con la dana 'Alice', recuerda la nota de Noches de Ibiza.

AEON celebra que no se produjeran daños personales, aunque lamenta los perjuicios sufridos por numerosos negocios al cierre de la temporada. No obstante, la asociación considera que las autoridades “actuaron de forma negligente al permitir que las macrofiestas tensionaran los servicios de emergencia mientras se lanzaban alertas para evitar desplazamientos”.

Numerosas personas caminando por el arcén de la carretera / Noches de Ibiza

Críticas a la falta de control

La Asociación se pregunta en su comunicado qué medidas se contemplaron dentro del Plan de Emergencias Municipal de Sant Antoni (PEMU) y del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (Pamin), recientemente presentado por el Ayuntamiento, y reclama que los planes de seguridad incluyan protocolos para evitar macroeventos durante alertas meteorológicas graves.

AEON también pide que se verifiquen las condiciones de las licencias y los planes de emergencia de los establecimientos con gran capacidad de público, y que se investigue si se vulneraron las normas de seguridad o se cometieron infracciones administrativas.

La Asociación recuerda que el 7 de octubre solicitó formalmente al Ayuntamiento de Sant Antoni el control de horarios y aforos de las fiestas de clausura, y que el 10 de octubre pidió a la Delegación del Gobierno adoptar medidas sobre orden público y tráfico durante el evento de cierre de UNVRS.

Más de 25.000 nuevas plazas de discoteca

Finalmente, AEON denuncia que “con la apertura de nuevos establecimientos y un aforo sin control, existen más de 25.000 nuevas plazas diarias de discoteca en la isla, entre hoteles-discoteca, beach clubs y locales nocturnos".

La entidad cree que “la falta de control de aforos, horarios y actividades —incluso en zonas rústicas e inundables— está conduciendo a una crisis estructural del modelo turístico y social de Ibiza”.