Una mujer atendida por inhalación de humo en el incendio de su casa en Santa Eulària

Los Bomberos de Ibiza han intervenido este jueves por la mañana en un incendio declarado en una vivienda de tres plantas situada en el municipio de Santa Eulària. El fuego, según informan desde el Parque Insular en sus redes sociales, ha afectado principalmente al salón de la segunda planta.

Los ocupantes del inmueble habían salido del domicilio antes de que llegaran los efectivos de emergencias, lo que ha evitado que se produjeran daños personales de mayor gravedad.

Durante la intervención, una mujer ha sido atendida in situ por inhalación leve de humo. No obstante, no ha habido que trasladarla a ningún centro sanitario, según apuntan desde los bomberos.

El fuego se ha controlado en pocos minutos, y los efectivos han trabajado en labores de ventilación y comprobación del estado de la casa una vez extinguido el incendio.

Por el momento se desconoce cuál ha sido el origen del fuego.