La moda nupcial de Adlib Ibiza deslumbra en Madrid con sus nuevas colecciones ‘bridal’

Madrid se vistió de blanco con el desfile de Adlib Ibiza Bridal, celebrado en el hotel Casa de las Artes Meliá Collection, donde seis diseñadores bajo el sello Adlib —Tony Bonet, Virginia Vald, Monika Maxim Ibiza, Ivanna Mestres, Ibimoda y Vintage Ibiza— presentaron sus nuevas propuestas nupciales. La pasarela, organizada con el respaldo del Consell Insular d’Eivissa, volvió a reivindicar la esencia artesanal y mediterránea que distingue a esta marca desde hace más de cinco décadas.

Un vestido de Monika Maxim / BIEL SOL

La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés, destacó durante su intervención la importancia de seguir impulsando un símbolo que representa la identidad de la isla. “La moda Adlib Ibiza Bridal es un homenaje a la artesanía y al saber hacer de nuestra isla, a los talleres y diseñadores que mantienen viva una tradición que nos identifica”, afirmó. Añadió que “cuando una pareja elige un diseño Adlib, elige libertad, autenticidad y la esencia de nuestras raíces mediterráneas”.

El desfile mostró una evolución de la marca hacia un equilibrio entre tradición e innovación, donde el encaje, la puntilla, el lino y el tul se funden con la creatividad contemporánea. Las novias Adlib siguen destacando por su luminosidad y originalidad, con diseños que rompen los convencionalismos y reivindican la naturalidad y la libertad del espíritu ibicenco.

Vestido de Virginia Vald / BIEL SOL

Entre los asistentes se encontraban la presentadora Lidia Torrent, el modelo y colaborador de televisión Jaime Astrain y Rocío Martín Berrocal, todos ellos luciendo prendas Adlib. La velada estuvo amenizada por actuaciones en directo de tres artistas ibicencos —la cantante Lucía Herranz, la violinista Marian Tur y el DJ Sebastián Gamboa— que aportaron emoción y un sello local al evento.

Feminidad y espíritu mediterráneo

Las seis colecciones reflejaron distintos matices de la feminidad y del espíritu mediterráneo. Tony Bonet presentó ‘Morir de Glamour’, una propuesta inspirada en los orígenes de la moda Adlib y en iconos musicales, con un juego de volúmenes, corsés y patchwork de puntillas sobre fondos estampados. Virginia Vald, con ‘Oasis’, evocó la resistencia y belleza del desierto mediante sedas vaporosas, guipures y tejidos joya que capturan la luz. Monika Maxim Ibiza celebró el espíritu artesanal más puro en ‘El presente eterno’, con algodones, encajes y ganchillo hechos a mano.

Traje masculino de Vintage Ibiza / BIEL SOL

Por su parte, Ivanna Mestres presentó ‘Ninfas brujas’, una colección inspirada en mujeres conectadas con la naturaleza, donde lo terrenal y lo espiritual se funden en perfecta armonía. Ibimoda apostó por ‘Jacaranda’, una colección que reinventa el guipur en siluetas ligeras y contemporáneas que celebran la autenticidad femenina. Finalmente, Vintage Ibiza cerró el desfile con ‘Brisa de estilo’, una propuesta boho-chic que combina lujo y libertad, pensada para mujeres seguras y elegantes.

Con este desfile, Adlib Ibiza consolida su posición como una de las marcas con denominación de origen más antiguas y reconocibles del panorama nacional. Desde su nacimiento en 1971, su mensaje sigue siendo el mismo: vestir con alma, libertad y belleza mediterránea.