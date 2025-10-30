La mitad de las embarcaciones inspeccionadas por los voluntarios de Salvem sa Badia fondeaban de manera incorrecta

La Asociación Salvem sa Badia de Portmany ha recibido una subvención del Consell de Ibiza de 14.728 euros para financiar parte de las actividades del proyecto ‘Es Voluntaris de sa Badia’, que se desarrolla dentro de la iniciativa ‘Estim sa Badia’. La ayuda cubrirá una parte sustancial de los gastos de las campañas de voluntariado realizadas en los veranos de 2023 y 2025.

Durante el verano pasado participaron 32 jóvenes voluntarios, organizados en seis turnos semanales y coordinados por una educadora ambiental y científica marina. Los equipos inspeccionaron 172 embarcaciones, comprobando que el 49% fondeaban de manera incorrecta.

El proyecto fue uno de los seleccionados en la convocatoria insular destinada a financiar iniciativas que fomenten la sostenibilidad y la accesibilidad en el sector turístico ibicenco, impulsadas por entidades sin ánimo de lucro, empresas y particulares. Las acciones subvencionables debían desarrollarse entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de julio de 2025.

La labor de los voluntarios se centra en el control del fondeo sobre praderas de posidonia en la bahía de Portmany y en la realización de encuestas sobre gestión de residuos, aguas residuales y conocimiento de las normativas ambientales y náuticas. Su trabajo contribuye a mejorar las prácticas del turismo náutico mediante acciones de prevención e información ambiental.

El proyecto contó con el apoyo logístico del Club Nàutic Sant Antoni, que cedió una embarcación neumática, material de seguridad y un aula para las actividades formativas. También colaboraron entidades y empresas locales como el Aquarium des Cap Blanc, Verduras Costa, Cafetería Familiar, Punto y la empresa Take Off, que ofreció una jornada gratuita de agradecimiento a los voluntarios. Asimismo, los participantes utilizaron materiales educativos de Observadores del Mar, la Reserva Natural dels Illots de Ponent y Ecolocaliza, y disfrutaron de descuentos en comercios locales como Es Pollastre, el Pan de Lexa y Pachamama.

Con esta nueva ayuda, Salvem sa Badia refuerza su compromiso con la protección del entorno marino y la sensibilización ambiental en la bahía de Portmany, uno de los espacios naturales más valiosos y presionados del litoral ibicenco.