Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Halloween, halloween, halloween, algo de la tradición de Tots Sants y algunas citas con el humor o la música son el resumen de este fin de semana en el que se impone el terror.

De entre los actos terroríficos destaca el Ibiza Halloween Festival de Vila, con proyecciones de cine, los desfiles de la Monster Walk y la Monster Pasarela del viernes y el concierto de Marc Riera que pondrá fin a la jornada. También la inauguración de placas que recuerdan a personajes ilustres en el Cementeri Vell de Vila o la fiesta de la asociación de vecinos de es Pratet del sábado.

Los diferentes ayuntamientos han programado actividades, sobre todo en sus centros juveniles, como Sant Antoni, Santa Eulària o Formentera. Se pueden destacar el 'Espantós Fest!' del viernes en Sant Jordi o las trencades de Tots Sants en Jesús, Sant Carles, Sant Rafel o Sant Agustí, entre otras.

También hay decenas de fiestas en locales privados, grandes y pequeños a lo largo de toda la geografía pitiusa, así que oportunidades de lucir los disfraces más originales no van a faltar.

El humor tiene tres citas este fin de semana, el jueves con las Noches de Kokomedia en La Kokotxa, el sábado con Rubén García en el cine de Formentera o el domingo con el gran Agustín 'El Casta' en el Teatro Pereyra.

Los aficionados a la música tienen citas el viernes con la banda argentina Francisca y los Exploradores en la sala JazzTaBé o el domingo con el Ibiza String Ensemble en Chinois Ibiza, entre otras.

Y quedan actos de las fiesta de Sant Rafel, Sant Carles y es Cubells, cine, presentaciones de libros, conferencias...

Placas a personajes ilustres en el Cementeri Vell de Vila. / Vicent Mari

JUEVES 30 DE OCTUBRE

Halloween y Tots Sants

18.30 horas: Sección Oficial Cortometraje Internacional Terror 2. Can Ventosa. ‘La casa de la bruja’, ‘Kin Akhtern’, ‘Sköll’, ‘El festín’, ‘Frecuencia Z’ y ‘Necrosoccos’.

Sección Oficial Cortometraje Internacional Terror 2. Can Ventosa. ‘La casa de la bruja’, ‘Kin Akhtern’, ‘Sköll’, ‘El festín’, ‘Frecuencia Z’ y ‘Necrosoccos’. 20 horas: Proyección del largometraje ‘Reflejos’.

Proyección del largometraje ‘Reflejos’. 21.30 horas: Proyección del largometraje ‘Chainsaws Were Singing’.

Eivissa

17.30 horas: Presentación de las placas a personajes ilustres de Eivissa. Cementeri Vell de Vila. Música con Isabel Albaladejo y Carlos Vesperinas.

Santa Eulària

18 horas. Taller de pintacaras de Halloween en el Punt Jove de Santa Eulària.

Taller de pintacaras de Halloween en el Punt Jove de Santa Eulària. 18 horas. Taller de magdalenas mutantes en el Punt Jove de Puig d'en Valls.

Taller de magdalenas mutantes en el Punt Jove de Puig d'en Valls. 18 horas: Cinefòrum 'Hocus Pocus' de Halloween en el Punt Jove de Jesús.

Cinefòrum 'Hocus Pocus' de Halloween en el Punt Jove de Jesús. 18 horas: Cine especial Halloween en el Punt Jove de Santa Gertrudis.

Fiestas de Sant Carles

9.30 horas: Juegos infantiles seguidos de chocolatada a las 12 horas para los alumnos del CEIP Sant Carles. Plaza de la Iglesia.

Literatura

‘Ferida fecunda’. Comentario de la obra de Sandra Lorenzano Schifrin en el Club de Lectura Feminista del Ayuntamiento de Eivissa. A las 18.30 horas en el Casal d’Igualtat.

Humor

Noches de Kokomedia. Con Sandra y Álex. 22 horas en La Kokotxa de Vila. Entradas a 10 €.

Cine

‘Flow. Un mundo que salvar’. De Gints Zilbalodis (Letonia, 2024). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Música

Seven Snakes. Rock. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Héctor Roldán. Canción melódica y pop. 20 horas en Cas Costas.

Los del Varadero. Rumba y pop. 20.30 horas en Tribu, en es Pouet.

Ichos. Concierto + jam session. 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Conferencia

‘El retablo de Jesús’, a cargo del profesor Martín Vila Cardona. 19.30 horas en el Casino des Moll de Vila.

Libros

‘L’Artilleria al segle XX i avions caiguts a les Pitiüses durant la II Guerra Mundial’. Presentación del libro del investigador Pere Vilàs. 19.30 horas en Sa Nostra sala de Vila.

Literatura

‘Genias’. Instalación audiovisual sobre mujeres escritoras silenciadas a lo largo de la historia. Casal d’Igualtat de Vila de 11 a 13 horas. Entrada libre y gratuita.

Monster Walk, este viernes en Vila / DI

VIERNES 31 DE OCTUBRE

Halloween y Tots Sants

Halloween Ibiza Festival

17 a 21 horas: Maquillaje Halloween. Vara de Rey.

Maquillaje Halloween. Vara de Rey. 18.30 horas: Sección Oficial Cortometraje Balear. Can Ventosa. ‘Desvelados’, ‘Amy’, ‘Fanaterror’, ‘Diario íntimo de una actriz’, ‘Enviaz’ y ‘Feina o menjar’.

Sección Oficial Cortometraje Balear. Can Ventosa. ‘Desvelados’, ‘Amy’, ‘Fanaterror’, ‘Diario íntimo de una actriz’, ‘Enviaz’ y ‘Feina o menjar’. 20 horas: Apertura del Túnel del Terror. C19.

Apertura del Túnel del Terror. C19. 20.30 horas: Monster Walk y Monster Pasarela. Vara de Rey.

Monster Walk y Monster Pasarela. Vara de Rey. 22.30 horas: Concierto de Marc Riera. Vara de Rey.

Sant Josep

Auditorio Caló de s’Oli

18 horas: Cine infantil con la película La familia Addams (2019). Propuesta divertida para todos los públicos. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Cine infantil con la película La familia Addams (2019). Propuesta divertida para todos los públicos. Entrada gratuita hasta completar aforo. 20.30 a 22.30 horas: Gimcana Jove Terrorífica ‘Les ànimes perdudes’, solo para valientes. Equipos de 4 a 6 jóvenes de 12 a 17 años. Inscripciones gratuitas del 20 al 27 de octubre en santjosep.org.

Sant Jordi, Plaza de Sant Jordi

20 horas: ‘Espantós! Fest’ con el grupo musical Los del Varadero y el DJ Toni Torres. Organiza la comisión de fiestas Sant Jordi va de Festa.

‘Espantós! Fest’ con el grupo musical Los del Varadero y el DJ Toni Torres. Organiza la comisión de fiestas Sant Jordi va de Festa. 20 a 22.30 horas: Experiencia terrorífica Ca n’Esglai. No recomendada para menores de 12 años. Los menores deberán ir acompañados de un adulto. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Sant Agustí, Centro de mayores

19.30 horas: Trencada por la Noche de Todos los Santos con castañas y frutos secos.

Sant Antoni

'Truco o trato' con Els Monstres de Portmany en los comercios locales. 11 a 13 horas en Sant Antoni y 17 a 18.30 horas en Sant Rafel.

con Els Monstres de Portmany en los comercios locales. 11 a 13 horas en Sant Antoni y 17 a 18.30 horas en Sant Rafel. Fiesta de Halloween en el Espai Jove. De 11 a 14 (6 a 11 años) Realidad virtual, talleres y videojuegos. A parttir de las 17.30 horas (8 a 14 años) túnel del terror.

Santa Eulària

18 horas. Yincana 'El repte del terror' en el Punt Jove de Santa Eulària.

Yincana 'El repte del terror' en el Punt Jove de Santa Eulària. 18 horas: Escape room 'Terror y enigmas' en el Punt Jove de Puig d'en Valls.

Escape room 'Terror y enigmas' en el Punt Jove de Puig d'en Valls. 18 horas: Escape room de Halloween en el Punt Jove de Jesús.

Escape room de Halloween en el Punt Jove de Jesús. 18 horas: La tómbola del terror en el Punt Jove de Santa Gertrudis.

Formentera

Casal de Halloween. Actividades y fiesta de Halloween en el Casal de Joves.

Actividades y fiesta de Halloween en el Casal de Joves. 16 horas: Taller de Halloween a cargo de Brenda Novak en la Casa del Poble de la Mola.

Fiestas de Halloween

Halloween en familia. Fiesta familiar de Halloween en BiBo Park Sant Rafel. Con talleres, espectáculos, castillos hinchables, food trucks y música. De 17 a 21 horas.

Fiesta familiar de Halloween en BiBo Park Sant Rafel. Con talleres, espectáculos, castillos hinchables, food trucks y música. De 17 a 21 horas. Rock Nights Halloween. Fiesta de Halloween con los dj’s Simone, Lola Von Dage, Diego Calvo y Arnau Obiols. Concurso de disfraces. Desde las 23 horas en el Teatro Pereyra.

Fiesta de Halloween con los dj’s Simone, Lola Von Dage, Diego Calvo y Arnau Obiols. Concurso de disfraces. Desde las 23 horas en el Teatro Pereyra. Disco Inferno 666. Fiesta de Halloween con los dj’s Melon Bomb, Ainslay May y Andrea Lane. Chinois Ibiza desde las 23.30 horas.

Fiesta de Halloween con los dj’s Melon Bomb, Ainslay May y Andrea Lane. Chinois Ibiza desde las 23.30 horas. Halloween Namasté. Fiesta de Halloween con dj’s y sorpresas en Las Dalias. De 19 a 23 horas en el Jardín y desde las 23 horas en Akasha.

Fiesta de Halloween con dj’s y sorpresas en Las Dalias. De 19 a 23 horas en el Jardín y desde las 23 horas en Akasha. El infierno del Edén. Fiesta de Halloween con ritmos urbanos y latinos en la discoteca Edén de Sant Antoni.

Fiesta de Halloween con ritmos urbanos y latinos en la discoteca Edén de Sant Antoni. The Halloween XXL. Fiesta de Halloween de fin de temporada de Puro Reggaetón Ibiza, con reggaetón y ritmos latinos y urbanos en la discoteca Es Paradís de Sant Antoni.

Fiesta de Halloween de fin de temporada de Puro Reggaetón Ibiza, con reggaetón y ritmos latinos y urbanos en la discoteca Es Paradís de Sant Antoni. Halloween at Pikes. Fiesta con dj’s y sorpresas, concurso de disfraces. Desde las 20 horas en Hotel Pikes de Sant Antoni.

Fiesta con dj’s y sorpresas, concurso de disfraces. Desde las 20 horas en Hotel Pikes de Sant Antoni. The Dark Side of The Double Cherry. Fiesta con cena, cócteles y música con dj’s. Desde las 20 horas en Pachá Hotel Ibiza.

Fiesta con cena, cócteles y música con dj’s. Desde las 20 horas en Pachá Hotel Ibiza. Halloween Time Machine. Fiesta con dj’s pinchando en vinilo. Con Malambo, Matan Klevan, Melo y Brunno. Es Birra de Santa Eulària desde las 22 horas.

Fiesta con dj’s pinchando en vinilo. Con Malambo, Matan Klevan, Melo y Brunno. Es Birra de Santa Eulària desde las 22 horas. Halloween Special. Fiesta de Pikes Presents con sesiones de dj’s B2B. Desde las 21 horas en 528 Ibiza.

Fiestas de Sant Carles

9.30 horas: Juegos infantiles seguidos de chocolatada a las 11.30 horas para los alumnos del CEIP Sant Carles. Plaza de la Iglesia.

Fiestas de Sant Rafel

19 horas: Presentación del catálogo de la exposición Joan Marí Cardona. 'Cent Anys. Cinquanta Imatges' (Can Portmany)

Presentación del catálogo de la exposición Joan Marí Cardona. 'Cent Anys. Cinquanta Imatges' (Can Portmany) 20.30 horas: Caminada nocturna (salida desde la carpa)

Caminada nocturna (salida desde la carpa) 21.30 horas: Torrada de sobrasada popular junto a la carpa.

Libros

‘Joan Marí Cardona. Cent anys. Cinquanta imatges’, del Consell d’Eivissa. Presentan Sara Ramón Roselló y Joan-Albert Ribas. Can Portmany, 19 horas.

‘Amor a sorbos’. Presentación del libro de poesía de Malinka Tsvetkova, a cargo de la autora y Bartomeu Ribes. 20 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Curs Eivissenc de Cultura

Conferencia ‘Joan Marí Cardona, una presidència de consolidació i expansió’. A cargo de Enric Ribes i Marí, doctor en Filología Catalana y miembro de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Presenta: Antònia Maria Cirer. 20 horas en el Local Social, Club de Persones Majors de Sant Rafel.

Música

Francisca y los Exploradores. Pop indie. 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Infantil

Contacontes Coeducatius de Vila: ‘Memorias de un abedul’, de Daniel Cañas. Para niños de 3 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Solidaridad

10 Aniversario de Apaac. Cena solidaria de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer. Hotel Torre del Mar Ibiza, desde las 21 horas. Tickets a 100 € en 628219175 - 871111004 o apaac.es.

Literatura

‘Genias’. Instalación audiovisual sobre mujeres escritoras silenciadas a lo largo de la historia. Casal d’Igualtat de Vila de 9 a 13 horas. Entrada libre y gratuita.

Cine

'The best offer'. De Giuseppe Tornatore (Italia, 2013) VOSE. Cinefórum de la UIB. Coloquio con José María Velasco y Pablo Monks. 18.15 horas en el auditorio del Conservatorio.

Una típica 'trencada' de frutos secos / JA RIERA

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

Halloween y Tots Sants

Halloween Ibiza Festival

10.30 horas: Selección de cortometrajes infantiles. Can Ventosa.

Selección de cortometrajes infantiles. Can Ventosa. 12 horas: Proyección del largometraje fuera de concurso ‘Lincessa’.

Proyección del largometraje fuera de concurso ‘Lincessa’. 18.30 horas: Sección Oficial Cortometraje Internacional Terror 3. Can Ventosa. ‘Atavic’, ‘Dance’, ‘El encantador’, ‘La elegida’, ‘Amira’, ‘Menú del día’ y ‘En el nombre de...’.

Sección Oficial Cortometraje Internacional Terror 3. Can Ventosa. ‘Atavic’, ‘Dance’, ‘El encantador’, ‘La elegida’, ‘Amira’, ‘Menú del día’ y ‘En el nombre de...’. 20 horas: Proyección del largometraje ‘Tu sangre’.

Proyección del largometraje ‘Tu sangre’. 21.30 horas: Proyección del largometraje ‘The Behemoth’.

Eivissa

Fiesta de Halloween de la AAVV Es Pratet. Con paella, música y barra en la plaza Bob Marley. A las 16 horas taller de ramos de Tots Sants.

Sant Josep

18 horas: Cine infantil ‘La familia Addams 2: La gran escapada’ (2021). Auditori Caló de s'OliEntrada gratuita hasta completar aforo.

Cine infantil ‘La familia Addams 2: La gran escapada’ (2021). Auditori Caló de s'OliEntrada gratuita hasta completar aforo. 19.30 horas: Trencada popular de Todos los Santos con castañas y frutos secos, tradición compartida con ambiente de fiesta. Centros de mayores de Sant Josep, Cala de Bou y Sant Jordi

Jesús

Fiesta de Tots Sants. Ballada popular, frita de porc, panellets, bunyols, rosaris de Tots Sants y trencada. Organiza Colla de l’Horta. De 11 a 18 horas en la plaza de Jesús.

Sant Antoni

11 a 14 horas: Fiesta de Tots Sants en Sant Rafel, con trencada, talleres, rifa y castillos inflables.

Fiesta de Tots Sants en Sant Rafel, con trencada, talleres, rifa y castillos inflables. 12 a 21 horas: Juegos de Halloween en el Espai Jove. Actividades con Dracs d‘Eivissa: Anime, videojuegos, juegos de mesa, truco o trato, juegos temáticos...

Fiestas de Sant Carles

10 horas: Exposiciones al lado del césped de la plaza de la Iglesia. Coches antiguos a cargo del Classic Automòvil Club Ibiza. Motos antiguas a cargo del Club de la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera.

Exposiciones al lado del césped de la plaza de la Iglesia. Coches antiguos a cargo del Classic Automòvil Club Ibiza. Motos antiguas a cargo del Club de la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera. 11 horas: Misa solemne de Todos los Santos con el Coro Parroquial en honor a los mayores de 80 años de la parroquia de Sant Carles.

Misa solemne de Todos los Santos con el Coro Parroquial en honor a los mayores de 80 años de la parroquia de Sant Carles. 12 horas: Homenaje a los mayores de 80 años de la parroquia.

Homenaje a los mayores de 80 años de la parroquia. 12.30 horas: Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta.

Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta. 14.30 horas: Comida para los mayores de 80 años en el restaurante Cala Llenya.

Comida para los mayores de 80 años en el restaurante Cala Llenya. 16 horas: Juegos infantiles en la plaza de la Iglesia.

Juegos infantiles en la plaza de la Iglesia. 17 horas: Presentación y recital de poesía del libro 'Insomnios de una noche blanca', de José Ramón Martín, con la colaboración del CEIP Sant Carles y el Club de Lectura.

Presentación y recital de poesía del libro 'Insomnios de una noche blanca', de José Ramón Martín, con la colaboración del CEIP Sant Carles y el Club de Lectura. 20 horas: Concierto de Swingin Tonic.

Concierto de Swingin Tonic. 21.30 horas: Concierto tributo a Julio Iglesias.

Fiestas des Cubells

12.30 horas: Ball pagès, Autómatas, Los del Varadero, Calle Boogalo, DJ Díaz y DJ Jhon Sax. Aparcamiento público.

Ball pagès, Autómatas, Los del Varadero, Calle Boogalo, DJ Díaz y DJ Jhon Sax. Aparcamiento público. XVI Concurso de Paellas de Es Cubells; inscripciones hasta el 25 de octubre en Instagram @festesdescubells o en Bar Cas Mestre.

Libros

‘Vendes, pous i fonts de Sant Carles de Peralta’. Presentación de la nueva edición ampliada del libro de Josep Joan i Marí, Pep Xomeu. 19 horas en el Centre Cultural de Sant Carles.

Música

Eivissurfers. Surf. 16.30 horas en Rosana’s, Sant Jordi.

Humor

‘Trilogía’. Lo mejor de cada show de Rubén García. 20 horas en el cine municipal de Formentera. Entradas a 15 €.

Agustín 'El Casta', en 'Habemus Papam' / DI

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

Halloween i Tots Sants

Halloween Ibiza Festival

10.30 horas: Selección de cortometrajes infantiles. Can Ventosa.

Selección de cortometrajes infantiles. Can Ventosa. 12.30 horas: Proyección del largometraje fuera de concurso ‘Un disfraz para Nicolás’.

Proyección del largometraje fuera de concurso ‘Un disfraz para Nicolás’. 17 horas: Terror Express. Proyección de vídeos y votación del público.

Terror Express. Proyección de vídeos y votación del público. 21 horas: Clausura del festival y entrega de premios. Proyección final del clásico del terror ‘L’Interieur’.

Eivissa

Música en el Cementeri Vell de Vila. Con Mónica Marí, violonchelo, y Ramsés Puente, violín, . De 11 a 13 horas.

Con Mónica Marí, violonchelo, y Ramsés Puente, violín, . De 11 a 13 horas. Visita teatralizada al Cementeri Vell de Vila. A cargo de Neus Torres, con Vicent Marí ‘Palermet’. Sesiones a las 18.30 y las 20 horas.

Fiestas de Sant Rafel

11 a 14 horas: Sant Rafel Artístic (actuaciones infantiles)

Sant Rafel Artístic (actuaciones infantiles) 12 horas: Partido de fútbol CF Sant Rafel – AE Santa Gertrudis

Partido de fútbol CF Sant Rafel – AE Santa Gertrudis 14.30 horas: Paella popular en el campo de fútbol

Paella popular en el campo de fútbol 16 horas: Presentación de equipos del CF Sant Rafel

Fiestas de Sant Carles

10.30 horas: Ruta interpretativa hasta Cala Mestella y regreso, con explicaciones históricas, culturales y sobre la fauna y vegetación. Duración: 3 horas. Punto de encuentro: Ca n’Andreu des Trull.

Ruta interpretativa hasta Cala Mestella y regreso, con explicaciones históricas, culturales y sobre la fauna y vegetación. Duración: 3 horas. Punto de encuentro: Ca n’Andreu des Trull. 13 horas: Inicio del VIII Campeonato de Pádel Fiestas Patronales de Sant Carles de Peralta en las pistas de Can Gat.

Inicio del VIII Campeonato de Pádel Fiestas Patronales de Sant Carles de Peralta en las pistas de Can Gat. 17 horas: Misa en el cementerio en sufragio de las almas de los fieles difuntos.

Humor

Agustín El Casta. Espectáculo ’Habemos Papam’. Funciones a las 17.30 y las 20.30 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entradas a 25 €.

Teatro musical

‘Els colors de la música’. 19 h en el Centro Cultural de Jesús. Con Antoni Marí, Pere Prieto y Juan F. Ballesteros. Entradas en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Música

Ibiza String Ensemble. Concierto de clásicos contemporáneos a la luz de las velas, con Isaac Pérez, Carlos Vespertinas, Joan Carles Marí, Samuel Pérez y Raquel Ortiz. 19 horas en Chinois Ibiza.

Solidaridad

Comida solidaria de AECC. 14 horas en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel. Arroz de matanzas y opción vegana. 45 € por persona en la sede de AECC en Eivissa. Terl 665368738.

Arte

‘Conventus in mare nostro’. Lectura poética de la obra de Julio Herranz por la exposición del Centenario de Eduard Micus. Con Jean Willi y Júlia Roig. 12 horas en el Espacio Micus de Jesús.

¿Truco o trato? / Marcelo Sastre

EXPOSICIONES

'La chumbera renacida. Arte, cuidado y futuro'. Exposición del colectivo SOS Cochichumbas de mujeres artistas que invita a refñlexionar sobre el fitiro de la chumbera, amenazada por la plaga de cochinilla. Inauguración jueves 30 de octubre a las 19 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 15 de noviembre.

El 2 de noviembre a las 16 horas activación del altar al renacimiento de la chumbera y a las 17 horas mesa redonda: 'La chumbera, planta de futuro: peripecias de un dromedario botánico".

Li Ramet. 'Invisible threads'. Técnica mixta sobre lienzos. Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 24 de noviembre.

'L'Art de la cuina'. Muestra colectiva de ARTambB. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas (domingos y lunes por la mañana cerrado) en la sala Ajuntament Vell de Sant Francesc. Hasta el 8 de noviembre.

Xavier Sala Aponte. 'De Jerusalem a Gaza', pinturas. Cada día de 11 a 14 y de 17 a 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Hasta el 4 de noviembre.

‘ARTNT 03’. Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. Inauguración el jueves 30 de octubre a las 19.30 horas. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

‘Marines’. Colección de obras del Ayuntamiento de Santa Eulària con el mar como temática. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la Sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 8 de noviembre.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

Diana Bustamante. Pinturas. Abierta martes y jueves de 17 a 20.30 horas en el Club Diario de Ibiza y con cita previa. Hasta el 11 de noviembre.

'Rictus, rostres de terror i fantasia'. Exposición de obras presentadas al certamen Rictus del festival Ibiza Halloween. Centre de Creació Jove C19 de Vila. Hasta el 2 de noviembre.

'Ens fan fora'. Instalación fotográfica colectiva sobre la crisis de vivienda en Ibiza. Can Jordi Blues Station. Hasta el 1 de diciembre.

August Banegas. 'Sentiments', pinturas. En Sa Nostra Sala. Hasta el 8 de noviembre de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados sólo por las mañanas, de 10.30 a 13.30 horas.

Marian Torres. 'Emotum', pinturas. White Lab, Avda. de España, 30, Eivissa. Hasta final de octubre.

Laura Julve. 'Habitar el mar'. Can Curt. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 2 de noviembre.

'La dona de Formentera en el món rural'. De 9 a 14 horas en el vestíbulo del Centre de Dia. Hasta el 31 de octubre.

'Històries de migracions'. Exposición sobre migraciones de ida y vuelta organizada por el Fons Pitiús de Cooperació. De martes a sábado de 17 a 20 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 30 de octubre.

‘Esglésies’. Exposición por los 240 años del decreto de creación de las parroquias de las Pitiüses. Centenari de Joan Marí Cardona. En Es Polvorí jueves y viernes de 18 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de noviembre. En el Refectori de lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de octubre.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

'Joan Marí Cardona. Cent anys. Cinquanta anys'. Exposición sobre la figura del canónigo e historiador ibicenco. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Abierta viernes, sábados y domingos de octubre de 17 a 20 horas. El 31 de octubre se presenta el catálogo y clausura de la muestra.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

Beatriz Gallardo. ‘Cartography of the skin’, pinturas. Sala Aubergine de Atzaró. Hasta el 31 de octubre.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Octubre: Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.