Maribel Martínez, Apaac: "Las dificultades para contratar oncólogos no pueden recaer en los enfermos de cáncer"

Vinculada a la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados por el Cáncer (Apaac) desde hace al menos siete años y presidenta de esta desde 2020, Maribel Martínez ultima los preparativos de la cena benéfica que celebran este viernes en el hotel Torre del Mar con motivo del décimo aniversario de la organización.

¿Cómo se implicó con la asociación por primera vez?

Bueno, a mí siempre me ha gustado ayudar. Antes, por ejemplo, había estado en la Cruz Roja o en la Asociación Española Contra el Cáncer. Un día, en una jornada de asociaciones benéficas en el bulevar de Abel Matutes estaban las voluntarias de la Apaac allí en su mesa y me acerqué para preguntar si podía unirme. Y así empecé. De esto hace unos siete u ocho años más o menos y, aunque ahora sea presidenta de la asociación, sigo siendo voluntaria.

¿Qué tipo de servicio o programa ofrecen a las personas que acuden a la asociación?

Contamos con 70 voluntarios siempre dispuestos a ayudar, más seis personas en nómina. Un gran equipo. Sin ellos, la asociación no podría ser lo que es en este momento. Gracias a ellos podemos realizar los talleres ocupacionales de yoga, de aquagym, de pilates o de manualidades e intentamos solucionar, o por lo menos encarrilar, los problemas de tipo social que tengan las familias o la persona que está afectada de cáncer. Así, contamos con una oncopsicóloga que también va a domicilios. Tenemos varios tipos de voluntariado. Estamos presentes en el hospital, donde acompañamos a los enfermos en los tratamientos de quimioterapia. Y ofrecemos un servicio de préstamo de material oncoprotésico. La persona que necesita una cama articulada, una silla de ruedas, un andador, lo que sea... simplemente lo solicita y se lo llevamos a domicilio. Y todo ello gratuitamente.

¿Cómo ha evolucionado en estos diez años la asociación?

Me estoy acordando mucho del doctor Luis Cros, que ya falleció, fue precisamente la persona que formó lo que es la asociación. Él estaría orgulloso de ver cómo hemos avanzado estos años. Ahora tenemos nuestro propio local y contamos con 70 voluntarios. Estamos presentes en Can Misses, donde tenemos un convenio en el que se nos permite estar en el área de Oncología con nuestra oncopsicóloga y una trabajadora social. Contar con estas personas dentro del centro es un gran avance, ya que para los pacientes es mucho más fácil acercarse a nosotros.

¿Y cómo fueron los inicios?

Al principio éramos muy pocas personas. Fue una iniciativa del doctor Cros junto con varias personas más, porque tenían discrepancias respecto al tema de la radioterapia. Todavía había quien pensaba que no era necesario tenerla en Ibiza y que los pacientes podían trasladarse a Mallorca y luego volver como si fuera subirse a un autobús. Se creó una plataforma para esta reivindicación y él la apoyó. Cuando se consiguió, junto con otras personas consideró que sería bueno que hubiese una asociación que ayudase y estuviese apoyando a los pacientes y a sus familiares de Ibiza y Formentera.

De ese momento se cumplen ahora diez años, que celebran con una cena benéfica.

Eso es. Y va a ser una cena muy especial. No puedo dar detalles porque va a ser una sorpresa, pero vamos a mostrar algo a los asistentes que creo que les va a emocionar y se van a ir con un buen recuerdo. Viene gente que siempre nos apoya y que en cualquier evento ahí están siempre. Va a ser una cena entre amigos y familia y eso te hace sentirte muy cómoda y estamos muy agradecidos de que vengan. Creo que hay inscritas en torno a 200 personas más o menos, aunque a última hora siempre van entrando más. Estamos muy ilusionados.

Maribel Martínez, presidenta de Apaac / Juan Antonio Riera

¿A cuántas personas atiende actualmente en la asociación?

En lo que va de año son cuatrocientas y algo, con unas mil y pico intervenciones, lo que quiere decir que cada persona ha necesitado que la atendamos varias veces.

¿Hay algún proyecto o iniciativa de la que se sientan especialmente orgullosos?

Hay varios, pero si hay uno que me gusta y es muy interesante porque ayuda mucho a mejorar el ánimo es la oncoestética. Las pelucas, el maquillaje, etc. Hay casos que te llenan el corazón de emoción. Porque vienen algunas mujeres a por su peluca, a por su pañuelo, y se les hace una sesión de maquillaje. Es algo muy sutil, pero se les enseña a mejorar el aspecto, ya que, con el tratamiento, la piel y todo el cuerpo en sí sufre muchos cambios. Cuando se ven sin pelo, ni pestañas, ni cejas, y luego ven el cambio que pueden llegar a tener con esta ayuda, es algo muy emocionante, son pequeños gestos que mejoran su autoestima.

¿Cuál es la realidad de los pacientes oncológicos en las Pitiusas? ¿Cuáles son las mayores carencias o dificultades a las que se enfrentan?

Ahora contamos con tres oncólogos, cuando el mínimo sería cinco y lo deseable serían seis. Con lo cual estas tres personas tienen que hacer el trabajo de los que faltan. Nos han dicho que están haciendo lo posible para que haya nuevos contratos, así que estamos a la espera porque entendemos que la sobrecarga de trabajo que tienen estos tres profesionales es mucho mayor de lo deseable. Y luego, más que nada, por los pacientes, que tienen que tener la mejor atención, con sus citas a su hora y que todo funcione bien. En fin, no te puedo decir que esté funcionando mal, pero lo deseable sería que cuanto antes restituyan las plazas que faltan. Porque yo sé que será difícil encontrar profesionales, pero esto no se lo puedes explicar a un paciente. Estas dificultades no pueden caer sobre los enfermos.

Cada vez hay más estudios que hablan de factores evitables para prevenir el cáncer.

Así es, por ello realizamos campañas de prevención. Cada mes del año va dirigido a un tipo de cáncer. Octubre es para el cáncer de mama, el mes pasado para los cánceres hematológicos, mayo para cáncer de piel... Para cada uno lanzamos una campaña en redes sociales en las que damos recomendaciones para prevenirlos. Sobre todo, tener buenos hábitos es vital para la prevención.