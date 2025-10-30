La posibilidad de que el Ayuntamiento de Eivissa prohíba el fondeo en la bahía de Talamanca, el litoral de los acantilados de s’Illa Plana, ses Figueretes y en la zona de costa situada a la altura de Ramon Muntaner. El alcalde, Rafael Triguero, advierte de que estos últimos son «los dos acantilados del municipio que se encuentran en peor estado tras la tormenta ‘Ex Gabrielle’ y la dana ‘Alice’. Vila aún no sabe si podrá pone en marcha el proyecto para el fondeo con boyas ecológicas en Talamanca para la temporada del próximo año.

Llama la atención

La petición de expertos y profesionales a la Administración para que agilice los trámites de las bajas laborales por incapacidad temporal. Es una de las principales reflexiones de la jornada ‘El desafío del absentismo laboral. Una visión compartida’ celebrada este martes en el Club Diario de Ibiza.

La «satisfacción» de la consellera balear de Salud con las nuevas ambulancias que se han comprado para las islas por 56 millones. Y eso a pesar de que, debido a su excesivo peso, sólo el 20% de los conductores del servicio tienen el permiso correspondiente para poder conducirlas. La solución temporal es vaciarlas de contenido para aligerarlas. Un parche ridículo.