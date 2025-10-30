Li Ramet convierte el hilo en memoria viva en su exposición ‘Invisible Threads’ en Santa Gertrudis
La artista argentina afincada en Ibiza presenta una muestra que explora la feminidad, la palabra y el cuerpo en Estudio Laterna
El espacio Estudio Laterna, en Santa Gertrudis, acoge hasta el 24 de noviembre la exposición ‘Invisible Threads’ de la artista argentina Li Ramet, comisariada por Andrea Sánchez. La muestra, inaugurada el pasado 26 de septiembre, invita a recorrer un universo textil donde el hilo se convierte en escritura, memoria y gesto, transformando lo íntimo en materia artística.
A través de técnicas mixtas sobre lienzo y textiles tridimensionales, Ramet aborda la relación entre cuerpo, feminidad, herencia y tiempo, en una propuesta que combina pintura de acción (action painting) con bordado y experimentación matérico-poética. Cada trazo, cada puntada, funciona como una respiración detenida, como si el tejido guardara las huellas de una historia personal y colectiva.
“El bordado, tradicionalmente asociado al ámbito doméstico y femenino, se convierte aquí en una forma de escritura experiencial”, explica la comisaria. En las piezas, las palabras bordadas —a veces fragmentadas, otras suspendidas— construyen una cartografía emocional que entrelaza la fragilidad de la memoria con la persistencia del deseo.
Pintura en vivo
Durante la inauguración, la artista realizó una performance de pintura en vivo, una live action painting cuya pieza permanece instalada en el jardín del estudio, expuesta a la intemperie hasta el cierre de la muestra, en un diálogo continuo con el paso del tiempo y los elementos.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Li Ramet vive y trabaja en Ibiza, y ha expuesto su obra en España, Francia, Nueva York, Londres, Estambul y Argentina. Su práctica multidisciplinar —que abarca la pintura, el collage, el tapiz y la instalación— se centra en la materialidad del lenguaje, el erotismo contenido y la memoria femenina, explorando la frontera entre lo visible y lo sensorial.
