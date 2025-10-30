Jornada de navegación del club de lectura ‘Tinta de mar’ con la goleta ‘Saga’

El Club Náutico de Lectura ‘Tinta de mar’ inauguró el martes su cuarta temporada con una travesía literaria a bordo de la histórica goleta ‘Saga’, construida entre 1936 y 1946. La jornada formó parte del regalo que el Club Náutico de Ibiza ofreció este año al grupo, en colaboración con los armadores del buque y con la bióloga marina Agnès Torres.