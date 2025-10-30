Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Jornada de navegación del club de lectura ‘Tinta de mar’ con la goleta ‘Saga’

Jornada de navegación del club de lectura ‘Tinta de mar’ con la goleta ‘Saga’ | CNI

Jornada de navegación del club de lectura ‘Tinta de mar’ con la goleta ‘Saga’ | CNI

El Club Náutico de Lectura ‘Tinta de mar’ inauguró el martes su cuarta temporada con una travesía literaria a bordo de la histórica goleta ‘Saga’, construida entre 1936 y 1946. La jornada formó parte del regalo que el Club Náutico de Ibiza ofreció este año al grupo, en colaboración con los armadores del buque y con la bióloga marina Agnès Torres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents