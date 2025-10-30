El álbum
Jornada de navegación del club de lectura ‘Tinta de mar’ con la goleta ‘Saga’
El Club Náutico de Lectura ‘Tinta de mar’ inauguró el martes su cuarta temporada con una travesía literaria a bordo de la histórica goleta ‘Saga’, construida entre 1936 y 1946. La jornada formó parte del regalo que el Club Náutico de Ibiza ofreció este año al grupo, en colaboración con los armadores del buque y con la bióloga marina Agnès Torres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar