Infraestructuras en Ibiza: el surrealista caso de las tuberías que invaden municipios vecinos

No hay pleno de Sant Josep sin su nota surrealista, casi siempre ligada al urbanismo. Aquí, todo es posible, incluso, como ha ocurrido este jueves, que se apruebe un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza para solucionar el entuerto de las canalizaciones de agua potable con las que se invaden recíprocamente. Ver para creer, resulta que hay parte de la red municipal de Sant Josep dentro de Vila. Y viceversa: parte de la de Vila invade Sant Josep (también ocurre lo mismo entre Sant Josep y Sant Antoni, pero solo afecta en ese caso a 46 abonados y ya se verá cuándo se soluciona).

Y eso provoca casos extraordinarios como que haya viviendas en el municipio de Ibiza que carecen de contador porque son abastecidas por Sant Josep, de manera que el Ayuntamiento de Vila no puede otorgar esas altas porque las tuberías no son suyas, y el de Sant Josep tampoco, dado que están fuera de su municipio. Y viceversa. Un follón burocrático colosal.

De ahí que se haya llegado al acuerdo de que, hasta que cada municipio haya construido sus propias redes dentro de sus propias fronteras, ambos seguirán abasteciendo de agua a los vecinos afectados, que no tienen la culpa de semejante embrollo. Los perjudicados se encuentran en Can Sifre, Can Fita, Platja d’en Bossa y Cas Mut, donde "las redes están mezcladas", según Josep Antoni Prats, edil de Ara.

Mal negocio

Desde el PSOE se recordó que esta situación "nunca se tendría que haber dado, pues nunca se tendría que haber comprado una red que contemplaba dos municipios". La red era de Aguas de Formentera, empresa perteneciente a la familia Matutes: "Posiblemente nos hubiera costado menos hacer una red nueva que comprar aquella, dados los costes que ha supuesto desde entonces", anotó Prats.

Por otra parte, el debate sobre la aprobación del expediente de contratación de la gestión del Servicio Municipal de Saneamiento tuvo continuidad cuando se trató un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos, precisamente para pagar a la empresa encargada de esos servicios: "Esos reconocimientos se deben hacer de forma muy excepcional, pero aquí la excepcionalidad se produce cada mes", criticó Prats. Porque en Sant Josep todo es posible.