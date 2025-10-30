Infraestructuras en Ibiza
El nuevo contrato de mantenimiento del saneamiento de Sant Josep costará seis millones
Caducado hace seis años, el pleno aprueba el expediente de contratación de la gestión del Servicio Municipal de Saneamiento por cuatro años
El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado este jueves el expediente de contratación de la gestión del Servicio Municipal de Saneamiento del municipio, que caducó hace seis años, en 2019. De ahí que el edil de Obras y Vivienda, Vicent Torres, diera la buena nueva con un expresivo "por fin tenemos un proyecto". Hasta siete pliegos, confesó, han sido descartados hasta llegar al, de momento, definitivo. Será un contrato por cuatro años más uno de prórroga por importe total de unos seis millones de euros, a razón de 1,5 millones por año.
La empresa que se presente debe tener un personal, "como mínimo", compuesto por un jefe de servicio, un administrativo con jornada y media, un capataz tres operarios de planta y un oficial electromecánico. Y esa plantilla, según buena parte de la oposición, es escasa. "Se dota de unos mínimos de personal, totalmente mínimos", calificó José Guasch, edil del PSOE.
Mucho trabajo para tan pocos trabajadores
El edil de Ara, Josep Antoni Prats, apuntó que el pliego de condiciones prevé que la empresa adjudicataria deberá realizar "una gran cantidad de trabajos de mantenimiento" en centenares de kilómetros de cañerías y alcantarillado, así como en estaciones depuradoras y estaciones de bombeos e imbornales, además de que tendrá que asignar turnos de noche, cuando al menos tendrá que haber un operario siempre disponible para atender emergencias. Demasiado, cree, cuando sólo se contempla en el pliego que haya tres operarios de planta: "Si con ese personal se puede hacer todo eso, serán superhombres", señaló con retranca.
El responsable de Obras Públicas explicó que los pliegos contemplan "ese personal mínimo, pero en las ofertas, las empresas podrán plantear todo el que crean que sea necesario". Y a pesar de las insinuaciones al respecto, Torres negó que esas plantillas mínimas puedan ser reforzadas mediante subcontratas. Estas sólo se prevén, aseguró, para "trabajos puntuales", por ejemplo si es necesario contratar una excavadora para abrir una zanja, o una ‘chupona’ para retirar aguas residuales. El personal será el mismo que hay ahora, pues se subrogará con la nueva contrata, y seguirá teniendo su propio convenio. Aun así, el concejal de Ara reiteró que "con ese personal será imposible mantener ese servicio y se deberá subcontratar otro".
La tasa no se mueve
El responsable de Obras aseguró, por otra parte, que "el pago de este servicio no repercutirá en los vecinos", pues "la tasa de alcantarillado no se moverá". De hecho, recordó que la partida de mantenimiento del saneamiento para 2025 es igual a la de los presupuestos de 2023 y 2024: "Ahora se hace un contrato global de todas las actuaciones, cuando antes era por actuaciones. En total, costará lo mismo, 1,5 millones por año".
Aclaró, además, que las inversiones previstas son para mantenimiento, por ejemplo para sustituir bombas, que se "desgastan" muy a menudo: "Esto es para el mantenimiento, que contempla pequeñas inversiones para mejorar el funcionamiento de la red. Otra cosa serán las inversiones que se hagan para renovar las redes. Las inversiones necesarias [para sustitución, por ejemplo, de la red de Cala de Bou] aparecerán en el Plan director de Saneamiento, cuando se apruebe".
Desde Ara se recordó que el pliego, escrito en castellano, incumple la ley de normalización lingüística y el reglamento de normalización del Ayuntamiento, de manera que no se consideraría válido si se presentarán recursos". Torres aseguró que se traducirán al catalán y que si no se ha hecho antes es porque no tenían “más tiempo” tras descartar las siete versiones anteriores de estos pliegos.
