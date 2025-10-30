Infraestructuras en Ibiza: "¿Por qué no envían la petición a Trump, a la OTAN o a otra galaxia?"

Aunque inicialmente era una moción del PSOE con motivo del Día mundial contra el cáncer de mama, finalmente se pactó adelantarla al inicio de la sesión del pleno como declaración institucional, es decir, apoyada por todos los grupos municipales. Se evitaba así un debate en el que salieran a relucir, por ejemplo, el caso de las mamografías de Andalucía, pues el texto incluía veladas alusiones al respecto: se pedía instar a la dirección general de Salud Pública a "garantizar la máxima calidad de los programas de cribado de cáncer de mama, asegurando la equidad y el acceso de todas las mujeres en la franja de edad recomendada".

¿Un cuartel o una pista de petanca?

El Pleno también aprobó, a propuesta de Vox, impulsar la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Sant Josep, en Can Burgos. El edil de Ara, Josep Antoni Prats, con retranca, aceptó que ese cuartel era necesario, pero que quizás había otras carencias en el municipio aún más importantes, como "un centro cultural, un auditorio (…) una pista de petanca o un centro de estudios orientales". La edil de Vox, Araceli Colomar, replicó pidiendo al alcalde "una iglesia en Cala de Bou", como si Roig fuera el obispo.

Fue aprobada otra moción de Vox para reclamar a la Unión Europea ayudas por los daños sufridos por la dana: "No la envían al Estado, sino a la UE. ¿Por qué no a Trump, a la OTAN o a otra galaxia?", preguntó Vicent Roselló, portavoz del PSOE, que no entendía que mantuvieran la moción cuando en Santa Eulària habían retirado una similar.